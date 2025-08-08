Este hábito trivial hace que su identidad sea robada, número 1 con mayor frecuencia.

Yakarta, Viva – En una era digital en movimiento rápido, la gestión de documentos es un desafío universal para todas las profesiones.

Comenzando desde trabajadores independientes que trabajan desde lugares públicos, empleados de oficina con mesas completas, hasta jóvenes profesionales que deben continuar mudándose de un documento a otro.

Todos ellos enfrentan problemas similares: cómo administrar documentos prácticamente, de manera segura, y permanecen protegidas.

En medio de la movilidad y las demandas de eficiencia, muchas personas finalmente eligen la forma más rápida, a saber, almacenar documentos sensibles como documentos de oficina, acuerdos de cooperación, hasta Etc. directamente sobre galería Teléfono móvil.

Práctico, de hecho. Pero, ¿lo sabes? Mobile Gallery no es un espacio seguro.

Sin una protección adecuada, los documentos personales son muy vulnerables a ser robados por malware, robados y abusados por delincuentes digitales por el robo de identidad o adquisición de la cuenta (adquisición de cuentas).

Esta brecha de riesgo no solo es limitada en el dominio digital. En la vida cotidiana, los desafíos también están presentes en forma física. Los documentos en papel se pueden perder, dañar o dispersar sin dejar rastro.

Mientras que los procesos manuales como la impresión, la escaneo, la copia, la firma de los documentos a menudo toman tiempo y abierven espacio de amenaza, especialmente si se realizan a través de dispositivos públicos como fotocopias o escáneres en lugares públicos.

VIDA, un proveedor de identidad digital, invita al público a ser más consciente de la importancia de mantener documentos personales para evitar el mal uso potencial, el robo de identidad y la fuga de datos que pueden ser perjudiciales. Aquí hay algunos pasos simples que se pueden tomar:

– No guarde datos confidenciales en la galería móvil

Fotos de documentos como KTP, SIM o hechos importantes almacenados en galerías vulnerables son pirateadas o accedidas a aplicaciones no oficiales sin su permiso.

– Limite el acceso a documentos confidenciales

Evite compartir archivos importantes a través de impuestos y asegúrese de que solo las autoridades tengan acceso.

– Guardar datos en una plataforma de almacenamiento digital segura y confiable

Guardar documentos importantes en plataformas diseñadas específicamente para la seguridad de los datos es ahora una gran necesidad.

El almacenamiento ordinario, como una galería móvil o una nube sin cifrado, almacena un gran riesgo de fugas de datos y robo de identidad.

Respondiendo a esta necesidad, Vida presenta Escaneo mágicoDigitalización de documentos que son seguros, prácticos e integrados.

Esta característica permite a los usuarios escanear documentos directamente desde teléfonos móviles sin la necesidad de dispositivos de terceros, reduciendo así el riesgo de acceso no autorizado desde escáneres públicos o redes abiertas.

Con un escaneo mágico, los usuarios pueden:

– Escanear automáticamente: usando una cámara de teléfono celular para escanear documentos físicos con resultados claros y detección automática, sin la necesidad de escáneres públicos inseguros.

– Firmas digitales logradas – Documentos de firma digitalmente con certificados electrónicos legítimos y reconocidos legalmente.

– Lograr sellos – Ponga E -Meteri oficial directamente de la aplicación para aprobar el documento.

«A través de la función Magic Scan en la aplicación VIDA, queremos presentar una experiencia de digitalización de documentos fácil, segura y de acuerdo con regulatory. Todo en una aplicación», dijo Niki Luhur, fundador y grupo de CEO de VIDA.