Este gigante bancario despedirá masivamente a 10.000 empleados, ¿qué está pasando?

Jacarta – Unión Banco de Suiza (USB) vuelve a estar en el centro de atención después de que el último informe afirmara que el banco suizo tiene potencial para eliminar 10.000 puestos de trabajo hasta 2027. Se dice que este recorte de plantilla forma parte de un proceso de integración prolongado tras la adquisición de Credit Suisse.

Lea también: La tendencia de despidos en 2025 se dispara: más de 1 millón de trabajadores se convierten en ‘víctimas’, la cifra más alta desde la pandemia



Según informes de los medios suizos Vista del domingoLa cifra refleja las enormes medidas de eficiencia que la UBS está tomando para organizar su organización tras la fusión.

La propia UBS no confirmó esta cifra, pero confirmó que las reducciones de personal continuarían gradualmente a medida que los sistemas de los dos bancos se unifiquen.

Lea también: Nacido del Tesoro de la Mezquita, este es el origen de la BRI que tiene 130 años.



En su comunicado, la UBS afirma que intentan minimizar el impacto directo sobre los empleados. Se dice que la mayoría de las reducciones se llevan a cabo mediante desgaste natural, jubilación anticipada, movilidad interna y transferencia de trabajo de proveedores externos a bancos internos. Sin embargo, el banco sigue enfatizando que una reestructuración a gran escala es inevitable.

«La reducción de puestos se producirá a lo largo de varios años y se logrará en gran medida mediante el desgaste natural, la jubilación anticipada, la movilidad interna y la recuperación de puestos externos», afirmó la UBS, citado por Expreso FinancieroLunes 8 de diciembre de 2025.

Lea también: Cientos de billones de adquisiciones terminan en dolor, 4.000 empleados de empresas de publicidad se convierten en víctimas de despidos masivos



Si se realiza correctamente, la reducción de 10.000 puestos equivaldría a alrededor del 9 por ciento del número total de empleados de la UBS en todo el mundo. Se espera que hasta finales de 2024, la UBS emplee a unos 110.000 trabajadores. Esta cifra ha disminuido significativamente desde la adquisición de emergencia de Credit Suisse en marzo de 2023.

Después de la fusión, el número total de empleados de los dos bancos alcanzó a mediados de 2023 1,19,100 personas. Sin embargo, los datos muestran que a finales de septiembre de 2025, el número total de empleados se había reducido a 1.04.427 personas, o una reducción de alrededor de 15.000 puestos.

Desde que se produjo la fusión, la UBS ha eliminado una media de 1.250 puestos de trabajo cada trimestre. También se informó que la ola Despidos El próximo número podría llegar a 2.000 puestos en los próximos cuatro o cinco trimestres, dependiendo de la velocidad con la que se unifiquen las operaciones y se elimine la duplicación de unidades de negocios superpuestas.

Este proceso de integración es, efectivamente, uno de los más complejos de la historia. bancario moderno. La adquisición de Credit Suisse, que alguna vez fue el segundo banco más grande de Suiza, se considera el mayor rescate bancario global desde la crisis financiera de 2008.

El acuerdo fue aprobado por el gobierno suizo para evitar mayores turbulencias en el mercado después del colapso repentino de Credit Suisse. La fusión ha creado un nuevo gigante financiero con activos que se acercan a los 1,7 billones de dólares, pero también ha traído una gran incertidumbre para decenas de miles de empleados.