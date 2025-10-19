Este futuro coche de colección ha cambiado de manos tres veces

VIVA Automotriz – A móvil El raro Mercedes-Benz C 63 S Coupe Final Edition 2023 está en el centro de atención de los fanáticos del automóvil después de que se descubrió que había cambiado de manos tres veces, a pesar de que no tiene ni dos años.

Lea también: ¡Balas perdidas aterrorizan a los residentes de BSD! El automóvil en The Loop Shophouse fue alcanzado por disparos de pistola de airsoft



Este automóvil solo tiene un kilometraje de 932 millas o alrededor de 1.499 kilómetros, pero ha sido propiedad de tres personas diferentes en los Estados Unidos, respectivamente en Carolina del Sur, Dakota del Norte y Montana.

Citado por VIVA Otomotif de Carscoops, el domingo 19 de octubre de 2025, esta historia única fue revelada en el sitio de subastas Bring a Trailer, donde se vendió el automóvil por última vez.

Lea también: Ofrecido Jubilación Anticipada, Los Empleados De Mercedes-Benz Obtienen Casi 10 Mil Millones De IDR



Cuando salga del concesionario a finales de 2023, el C 63 S Final Edition tendrá un precio inicial de alrededor de 133.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 2.100 millones de IDR. Sin embargo, en su primera venta, este automóvil se vendió por 129.000 dólares y ahora se vende por 105.000 dólares.

Esto significa que en poco tiempo, el precio de este coche ha bajado unos 24.000 dólares o casi 400 millones de IDR. Aunque se considera importante, los observadores consideran que la reducción de precio es razonable, ya que el mercado de los vehículos de altas prestaciones se encuentra actualmente en crisis.

Lea también: Más popular: fugas de vehículos eléctricos MG S6, marcas de automóviles que no se venden y monovolúmenes de puertas correderas baratos





Mercedes-Benz C 63 S Coupé Edición Final

Sin embargo, curiosamente, la tasa de depreciación de este C 63 S está empezando a disminuir, una señal de que su valor podría volver a aumentar en el futuro, especialmente debido a la escasez.

El Mercedes-Benz C 63 S Coupe Final Edition es un modelo especial que marca el final de la era del motor V8 biturbo de 4.0 litros en la gama Clase C. Después de eso, AMG lo reemplazó con un motor turbo híbrido de 2.0 litros, una medida que generó muchas críticas por parte de los fanáticos.

En total, sólo se produjeron 499 unidades del C 63 S Final Edition en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las variantes más exclusivas de la generación C205. El paquete Final Edition añade alrededor de 36.000 dólares al precio del automóvil e incluye toques de diseño únicos, como llantas forjadas AMG, un color gris grafito mate especial, distintivos exclusivos y un interior de fibra de carbono.

La unidad subastada también está equipada con asientos AMG Performance valorados en 2.500 dólares adicionales, un paquete multimedia valorado en 1.250 dólares y un paquete aerodinámico AMG valorado en 1.750 dólares.

Aunque el precio ha bajado, muchos coleccionistas creen que el C 63 S Final Edition será un candidato a ser un futuro coche de colección. La razón es simple: esta es la última Clase C que utiliza un motor V8 puro, símbolo de la época dorada de AMG antes de la transición a la electrificación.