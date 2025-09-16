Este fintech lamentó los despidos de miles de empleados debido a la IA

Yakarta, Viva – Empresas de tecnología financiera (tecnología financiera/fintech) Esto lamento terminar la relación laboral o Despido Miles de empleados que serán reemplazados por la tecnología de inteligencia artificial (AI).

Leer también: El gigante de la farmacia de la biotecnología fue golpeado por despidos masivos durante 2025, ¿cómo es?



Esto sucedió en 2024, donde el fintech sueco, ClaroDecidió tirar a miles de sus empleados, luego llenados por AI.

No hay un año de transición, ahora lo sienten. Como resultado, Klarna volvió a reclutar empleado Mostrando anuncios de vacantes de empleo en el sitio web oficial de la compañía.

Leer también: 7 países de la decisión mundial de IA, el último número es extraordinario



La decisión fue revelada por el jefe del ejecutivo Klarna Sebastian Siemiatkowski, como se cita en el sitio Canal News AsiaMartes 16 de septiembre de 2025.

Según Siemiatkowski, la compañía está demasiado lejos para usar la IA para reducir los costos operativos de la compañía, aumentar la eficiencia y acelerar la toma de decisiones.

Leer también: El gigante de la farmacia anuncia despidos a gran escala, 9,000 empleados son víctimas



En la práctica, Klarna reduce a miles de empleados, para detener la cooperación con proveedores como Salesforce porque quieren cambiar a IA para crear una campaña de marketing.

Siemiatkowski admitió, reduciendo a los empleados a 3,800 personas de 5,000 personas el año pasado. Pero se estima que los despidos continuarán junto con el uso incesante de IA en Klarna.

Este fintech luego movilizó el chatbot Ai para atender varias preguntas de los clientes. Este chatbot funciona para reemplazar alrededor de 700 empleados anteriores.

El rendimiento de la herramienta AI Klarna es bastante ágil, con un tiempo de finalización promedio de dos minutos a partir de 11 minutos antes.

En mayo de 2025, Klarna también utilizó AI Avatar para Siemiatkowski, para explicar los ingresos trimestrales de la compañía.

De hecho, este avatar también se usa en los servicios de línea directa, por lo que los clientes parecen hablar con el verdadero jefe de Klarna, porque están entrenados en sonido, perspicacia y experiencia de Siemiatkowski.

En general, el esfuerzo de hecho ahorra el presupuesto de la compañía de hasta alrededor de US $ 2 millones (RP32.7 mil millones).

Sin embargo, el uso de IA realmente no ayuda a aumentar la productividad de Clarna y la calidad del producto para los clientes.

«Podemos ser excesivos (usando AI), de modo que en los últimos seis meses hemos tratado de solucionarlo. El valor de los ahorros producidos por la IA tampoco fue muy significativo para los inversores. Ellos (los inversores) no serán felices de ese.

Ahora, Klarna instala más de dos docenas de vacantes de empleo para reclutar más empleados. Siemiatkowski también enfatiza más centrarse en aumentar la productividad y mejorar la calidad del producto para clientes y clientes.