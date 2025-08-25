Este festival une la fiesta de la música reggae y la tradición del archipiélago, está Tony Q a Coconuttreez

Bogor, Viva – Música del festival Titulado FFWD Fest Reggaeneration 2025 se llevará a cabo el 1 de noviembre de 2025 en Sentul OtoPark, Bogor, West Java. Este evento ofrece una experiencia única: una mezcla mágica de música reggae e instrumentos tradicionales indonesios.

Leer también: El escenario principal se incendió, Tomorrowland 2025 todavía se celebró



Cada aparición presentará un nuevo color de música que refleja el espíritu de la hermandad reggae con la riqueza cultural del archipiélago. La audiencia fue invitada a disfrutar de la armonía de la energía del reggae envuelta en matices auténticos indonesios. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«FFWD Fest Reggaeneration es nuestra primera celebración que tiene como objetivo fomentar un espíritu de unidad a través de música reggaeademás de fomentar el amor por la riqueza cultural tradicional en Indonesia. Este no es solo un festival de música, sino una sala de reunión para la exploración comunitaria y cultural «, dijo Ari Mariono, un representante del organizador, en su declaración, citado el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Más de 300 MISMES se unieron al Koplo Clutch Music Festival en Kemayoran



Además del concierto principal, FFWD Fest también abrió una competencia de banda como espacio para que los jóvenes músicos fueran creativos. Esta competencia desafía a las nuevas bandas para crear obras de reggae con un toque de instrumentos musicales tradicionales indonesios.

La inscripción se ha abierto desde el 1 de agosto de 2025 y se cerrará el 31 de agosto de 2025. La banda seleccionada tuvo la oportunidad de aparecer en el fase FFWD Fest con una fila de los mejores músicos de reggae, además de sentir la atmósfera de un gran concierto frente a miles de espectadores.

Leer también: The Sounds Project 8 Ready to Shake Ancol, Festival de música de tres días con cientos de músicos y seis escenarios espectaculares



«Damos la bienvenida a la regganeración de FFWD Fest para convertirse en una sala de regeneración en Indonesia. Esta competencia es un evento para dar a luz a un nuevo color de la música reggae que es realmente indonesia. Creemos que, desde aquí, habrá talentos que pueden llevar a los reggae indonesios al siguiente nivel», dijo Masto Sidharta, acompañado por Tege «Dreads» y Armen Supeni como el jurio.

FFWD Fest Reggaeneration presenta una fila de los mejores músicos de reggae indonesios. Tony Q Rastafara, ícono del movimiento reggae del país, está listo para liderar el escenario. Coconuttreez regresó para saludar a sus fieles fanáticos.

No menos especial, Ras Muhamad, embajador de Reggae Indonesia en el Arena Internacional, colaborará con Radit Echoman. El festival también presenta bandas con personajes únicos como Paps, Baxlaxboy, Yups, High Therapy, Gasrux, Pasundan17, Brosorasta, Neu Ventura, a Chalice Soundsystem.

FFWD Fest 2025 promete un escenario lleno de colaboración, entusiasmo y armonía cultural.

Los boletos FFWD Fest Reggaeneration 2025 se pueden obtener a través de la aplicación Tiptip, con precios que comienzan desde RP. 100,000 (preventa 2). Para las compras fuera de línea, los boletos están disponibles en Mantemantqr \ _ID, Reggaenation \ _JKT y Miss \ _GggAE.