Este evento integrado, que fortalece a Indonesia para convertirse en un proveedor mundial de alimentos, se llevará a cabo en 2026 en PIK 2.

Jacarta – Evento grande combina cuatro sector A partir de alimentos, cadena de frío, logística y hotelería, se llevará a cabo en NICE PIK 2, el centro de convenciones más nuevo en el norte de Yakarta, del 6 al 9 de mayo de 2026, el próximo.

Este evento presentará más de 400 expositores de diversas industrias interconectadas. El director de PT Wahana Kemalaniaga Makmur (WAKENI), Sofianto Widjaja, como organizador, dijo que esta exposición integrada fue diseñada para fortalecer la posición de Indonesia en el escenario mundial.

«Al presentar esta exposición integrada, queremos cerrar la brecha en la cadena de suministro de Indonesia y crear una asociación más cohesiva entre los actores empresariales, la industria y los innovadores globales», dijo, citado el sábado 11 de octubre de 2025.

Según él, este paso también allanará el camino para que los productores locales penetren en el mercado de exportación y fortalezcan su resiliencia. alimento nacional.

«Este paso fortalece la posición de Indonesia como proveedor mundial de alimentos, al tiempo que allana el camino para que los productores locales compitan en los mercados internacionales», afirmó.

En la edición de 2026, WAKENI presenta dos nuevas exposiciones que enriquecerán el ecosistema industrial integrado. En primer lugar, FEAST Indonesia 2026, que destaca la innovación en los sectores hotelero, HoReCa y turismo, mostrando tendencias en hoteles boutique, cenas de ocio y tecnología culinaria sostenible.

Luego, Agrilivestock Asia, que se centra en la innovación ganadera, los piensos y la maquinaria agrícola moderna para fortalecer la cadena de suministro desde la granja hasta el comercio minorista, con la exposición AGRIMAT.

El presidente de la Asociación de Chefs de Indonesia (ICA), Susanto, cree que el lanzamiento de FEAST Indonesia junto con Food + Beverage Indonesia se convertirá en una nueva fuerza impulsora para el sector hotelero.

«El lanzamiento de FEAST con Food + Beverage Indonesia será un nuevo impulsor para el sector hotelero y turístico, conectando a los chefs con proveedores y tecnología innovadora que puede mejorar los estándares de servicio en esta industria», dijo Susanto.