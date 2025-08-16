Este esim te ayuda a liberar a Internet sin temor a ser pirateado

Yakarta, Viva – El sector de viajes de Asia Pacífico está aumentando nuevamente. Después del impacto de Pandemi Covid-19 hace más de seis años, esta industria se recupera cada vez más, así como la necesidad de conectividad inteligente y segura.

Por lo tanto, la compañía de seguridad cibernética y la privacidad digital global, Kaspersky, viene con innovaciones que hacen que los viajes internacionales sean más suaves.

En 2024, la región dio la bienvenida a más de 316 millones de visitantes internacionales, redujo la brecha con una tasa de visita antes de Pandemi Covid-19 a solo el 13 por ciento, en comparación con una fuerte disminución del 74 por ciento en 2022.

También se proyecta que el volumen de la llegada internacional de Asia Pacífico aumente de 619 millones en 2024 a 762 millones en 2026, lo que significa una recuperación completa a la demanda antes de Pandemi Covid-19, mientras que el viaje fuera del Pacífico de Asia surgirá en 20-25 por ciento este año.

Para proporcionar una conectividad segura mientras viajaba, Kaspersky lanzó Kaspersky p.ej Almacene, una nueva solución práctica que permite a los turistas instalar sims digitales en sus dispositivos móviles al instante.

Solo con unos pocos ritmos, los usuarios no solo pueden elegir un paquete estatal especial, sino también un paquete regional y global especial, y están conectados en línea sin la molestia de cambiar las tarjetas SIM físicas.

Esta es una forma rápida, segura e ilimitada de mantenerse conectado, especialmente para generaciones que priorizan los dispositivos móviles y siempre viajan. El aumento de ESIM en los viajes se ve específicamente en el Asia Pacífico, que ahora representa más del 56 por ciento del mercado global y genera ingresos de US $ 11.5 millones en 2024.

Los ciberdelincuentes utilizan esta ola de viajes y utilizan el crecimiento de ESIM en la región. Los investigadores de Kaspersky encontraron una página de phishing y un fraude que imita la compañía líder de telecomunicaciones en la región, incluida Cicatriz, EleganteY Telstra.

Ingresar datos confidenciales, como los números de teléfono en el sitio de phishing, puede hacer que los usuarios enfrenten serios riesgos financieros y de seguridad.

Los ciberdelincuentes pueden usar la información del usuario para acceder a sus cuentas financieras o billeteras criptográficas, especialmente si también obtienen credenciales o preguntas de seguridad.

«A medida que las tendencias de viaje aumentan en toda la región, la conectividad digital debe desarrollarse tan rápido. La tienda Kaspersky ESIM es nuestra respuesta. Con la adopción más rápida de ESIM y el creciente número de turistas que desean acceso a datos instantáneos y confiables donde sea que vayan, nuestra solución los impulsa con experiencias libres seguras y estresadas.

Manfaat Kaspersky EG Store

La tienda Kaspersky Esim resuelve problemas comunes de viaje y permite a los usuarios administrar la conectividad celular de acuerdo con sus deseos:

● Valor: los turistas pueden acceder a paquetes de Internet asequibles sin preocuparse por los costos de roaming o los costos ocultos. Con un alcance en más de 150 países y regiones, este servicio proporciona acceso a paquetes de datos ESIM desde operadores de telecomunicaciones locales en todo el mundo, donde sea que su viaje lo lleve, desde áreas urbanas hasta destinos remotos.

● Seguridad y flexibilidad: instalación fácil. Los usuarios simplemente compran un paquete, siguen los pasos intuitivos en la pantalla y activan ESIM en minutos. Sin una tarjeta SIM física, sin colas, y en muchos casos, no hay necesidad de mostrar una tarjeta de identidad o pasaporte, lo que la hace ideal para viajes internacionales y vacaciones espontáneas.

● Amable ambiental: la sostenibilidad también es un valor agregado. Al eliminar la tarjeta SIM y el embalaje de plástico, la tienda Kaspersky ESIM admite viajes ecológicos. Y con las opciones de recarga disponibles en cualquier momento, los turistas pueden aumentar su cuota de datos mientras viajan, sin cambiar el SIM o perder una conexión.