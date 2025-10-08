Este es uno de los programas de Prabowo.

Ambón, VIVA – Ministro de Comunicación y Digital de Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafidinauguró la Escuela Superior Garuda Transformasi en la escuela secundaria estatal de Siwalima, ciudad de Ambon, Maluku, el miércoles (10/8/2025). Esta escuela es parte del Programa Fast Best Results (PHTC) iniciado por el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, para ampliar el acceso a la educación superior a la región oriental de Indonesia.

«Este programa tiene como objetivo lograr la igualdad de acceso a la educación superior en todos los rincones de Indonesia, especialmente en el este de Indonesia», afirmó Meutya Hafid en la inauguración.



La ministra de Comunicaciones y Tecnología, Meutya Hafid, durante la inauguración de la Escuela Garuda en Ambon

No sólo en Ambon, el gobierno también inauguró 16 puntos escuela garuda otros simultáneamente en varias regiones.

Meutya expresó su orgullo de poder asistir directamente para presentar esta escuela en SMAN Siwalima, que fue seleccionada como una de las 12 Escuela de Transformación Garuda superior. También se tomó el tiempo para revisar el trabajo de los estudiantes y las innovaciones en el campo de la investigación y el desarrollo de recursos.

Según Meutya, la Escuela Garuda no sólo enfatiza los aspectos académicos, sino también la formación del carácter y del liderazgo. Esto está en consonancia con la dirección del Presidente Prabowo de desarrollar al máximo el potencial de los niños indonesios, teniendo en cuenta que el índice de desarrollo humano en Indonesia todavía ronda el 54% de la capacidad óptima.

«Se espera que esta escuela pueda producir una generación de triunfadores que sean capaces de competir a nivel global, incluido el ingreso a las mejores universidades del mundo», añadió.

El programa de la Escuela Garuda se centra en fortalecer el plan de estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), mejorar las instalaciones de aprendizaje y desarrollar un carácter fuerte para producir talentos digitales superiores.

El propio SMAN Siwalima adoptará un plan de estudios preuniversitario basado en dormitorios, con instalaciones modernas que combinan los valores culturales locales de Maluku y un enfoque de aprendizaje global. (Usman Mahu/tvOne/Ambon)