Este es un ritual saludable, no sólo una competición.

Magelang, VIVA – El domingo 16 de noviembre por la mañana en la zona del Parque Lumbini, en el Complejo del Templo de Borobudur, un ambiente solemne y enérgico dio la bienvenida a miles de corredores de dentro y fuera del país. Banco Central de Java Maratón de Borobudur (BorMar) 2025, que ahora tiene el estatus Elite Label, ha comenzado oficialmente. Y entre ellos el Secretario General del PDI-P (PDIP), Hasto Kristiyantotomó la salida en la categoría 10K alrededor de las 05.40 WIB.

El clima en Magelang esa mañana era fresco con una fina niebla flotando en el aire, creando un entorno natural mágico. Los corredores comenzaron sus pasos desde el Parque Lumbini, con el majestuoso telón de fondo del Templo de Borobudur iluminado lentamente por el sol de la mañana.

El secretario general del PDIP, Hasto Kristiyanto, participó en el maratón de Borobudur

Antes de comenzar, Hasto trasladó una importante reflexión.

«Cada paso en la ruta de Borobudur nos recuerda que la vida es un proceso, no un resultado instantáneo. El Maratón de Borobudur es un ritual saludable que nos hace probar hasta dónde podemos llegar más allá de nuestros límites», afirmó Hasto.

Para él, correr Esa mañana no es sólo ejercicio físico sino una forma de alinearse con los valores de lucha y resiliencia mental. «La energía natural aquí es extraordinaria; el aire fresco, los verdes campos de arroz y la cálida bienvenida de los residentes son vitaminas mentales invaluables», afirmó Hasto.

Añadió que las características de la carrera de maratón, es decir, la estrategia, la resistencia y el espíritu de lucha, son muy relevantes para la vida nacional. «Al correr, aprendemos que no hay victoria sin preparación, ni crecimiento sin desafíos», afirmó.

La categoría 10K, en la que participó Hasto Kristiyanto, cubrió una distancia de 10 kilómetros con un tiempo máximo de finalización (COT) de 2 horas. A esta categoría, junto con el Maratón y el Medio Maratón, asisten miles de corredores de varios países, lo que establece el Maratón de Borobudur 2025 como uno de los eventos de carreras más populares del Sudeste Asiático.

A lo largo de la pista de 10 kilómetros, los participantes disfrutaron de vistas exóticas del campo de Java Central. La ruta los llevó a través de verdes campos de arroz, tranquilos caminos rurales y pueblos con casas tradicionales. De vez en cuando, el ritmo de la música local y los vítores de los lugareños saludan a los corredores, como si fueran una fuente natural de aliento.

La colina Menoreh que rodea el área agrega profundidad al panorama. La niebla de la mañana en las cimas de las colinas y los valles crea una sensación mística mientras los corredores corren entre los campos de arroz y los bordes del pueblo. Esta atmósfera no sólo promete desafíos físicos, sino también experiencias espirituales.