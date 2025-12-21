VIVA – Un video viral en las redes sociales muestra una interacción en vivo entre un hombre y un hombre gurú. En la interacción en vivo grabada en las redes sociales, el maestro que vestía una camiseta de Korpri parecía estar burlándose del hombre que se sabía que era problemas del habla.

Este incidente comenzó cuando el hombre con discapacidad del habla saludó al maestro. Sin embargo, en ese momento, el maestro respondió hablando como un tartamudo.

«Hola señor», dijo el conocido de Cahyo, citado en la cuenta de Instagram @infonetizadoDomingo 21 de diciembre de 2025.

«Hola, ¿qué pasa?», Dijo la maestra tartamudeando.

Incluso se podía escuchar reír a las personas detrás de la cámara del profesor. El maestro también volvió la cara y se rió.

Al ver al maestro con este estilo de hablar, Cahyo volvió la cara y sonrió. Expresó su sorpresa por el comportamiento del profesor.

«¿Cómo es que el maestro está así cuando me acaba de encontrar?», dijo Cahyo.

En lugar de detenerse, el maestro continuó burlándose de Cahyo con su tartamudez. Al ver que el maestro se estaba burlando de él nuevamente, Cahyo le ofreció perdón y luego inmediatamente lo reprendió. Cahyo consideraba firmemente que era inapropiado que un maestro actuara así.

«Señor, este es un maestro, señor», dijo Cahyo.

De repente la subida recibió muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos expresaron su frustración y pidieron a otros internautas que averiguaran quién era este maestro.

“Busquen la cuenta del profesor por favor”, comentaron los internautas.

«Lo mejor es el conocimiento, los modales están por encima del conocimiento», dijo otro.

«Bismillah, el maestro tiene un derrame cerebral, Ammin», oraron los internautas.

«Y lo triste es que los otros profesores detrás de la cámara también se ríen. Si llega al punto en que el profesor está acosando, eso significa intimidación «En Indonesia podría ser peor que en Corea», dijo otro.

«Cahyo, espero que seas una persona exitosa en el futuro, hermano. Que Alá mejore tu estatus», rezaron los internautas.

«Ojalá su hijo o su familia tengan algo como esto para que puedan sentir lo que se siente», dijo otro.