Este es un gran proyecto, tomará años alcanzar el punto de equilibrio.

Jacarta – Embajador Porcelana Para Indonesia, Wang Lutong considera razonables los esfuerzos de negociación de reestructuración deuda Tren rápido Indonesia-China (KCIC) propuesto por Indonesia porque la escala del proyecto es muy grande.

«En cuanto a las cuestiones financieras, eso es normal para un proyecto de tren de alta velocidad de este tamaño: se necesitarán años para alcanzar el punto de equilibrio», dijo Wang cuando se reunió en la embajada de China en Yakarta el jueves 23 de octubre de 2025.

Dijo que el gobierno chino estaba orgulloso del desempeño del servicio de tren rápido llamado Whoosh it, que ha transportado a 12 millones de pasajeros desde que comenzó a operar hace dos años.

Tren rápido Whoosh gestionado por PT KCIC [Humas PT KAI] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Se considera que Whoosh ha producido un gran impacto económico y social en la economía de Indonesia.

«Estamos muy orgullosos de ello y la operación va muy bien. Sin embargo, por supuesto, hay varios detalles que estamos discutiendo con el gobierno indonesio», dijo.

Wang se mostró reacio a explicar qué discusiones específicas estaban discutiendo los gobiernos de Indonesia y China. Solo dijo que los dos gobiernos continuaron comunicándose para garantizar que el proyecto se llevara a cabo de manera segura y sostenible.

«No diría que hay dificultades financieras, porque hasta ahora vamos bien y el número de pasajeros sigue aumentando. Para obtener más detalles relacionados con Whoosh, estamos en conversaciones con los gobiernos y los ministerios pertinentes», dijo Wang.

Ese mismo día, el director de operaciones (COO) de Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dijo que el proceso de negociación de reestructuración de la deuda del proyecto KCIC continuaba.

Danantara enviará nuevamente un equipo negociador para negociar con el gobierno chino la reestructuración de la deuda, dijo.

«Este es un punto de negociación sobre el plazo del préstamo, las tasas de interés, y luego hay varias monedas que también discutiremos con ellos», dijo Dony en Yakarta el jueves.

El presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dijo una vez que el presidente Prabowo Subianto emitiría un decreto presidencial (keppres) sobre la liquidación de la deuda del proyecto KCIC.

La inversión total en el proyecto KCIC alcanzó alrededor de 7.270 millones de dólares estadounidenses o casi 121 billones de IDR, el 75 por ciento de los cuales fue financiado a través de préstamos del Banco de Desarrollo de China (BDC) con un interés del 2 por ciento anual.