Jacarta – Corea del Norte condenó enérgicamente el último ataque Estados Unidos de América (Estados Unidos) que arrestó al presidente Nicolás Maduro.

Los arrestos fueron vistos como una violación flagrante del derecho internacional y otro ejemplo de la naturaleza fea y bárbara de Estados Unidos.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Pyongyang comprende la gravedad de la situación actual en Venezuela, que según dijo fue causada por las medidas coercitivas de Estados Unidos.

El portavoz advirtió que la creciente inestabilidad empeoraría aún más una situación regional ya frágil.

«Este incidente es otro ejemplo de la naturaleza malvada y bárbara de Estados Unidos, una naturaleza que ha sido presenciada por la comunidad internacional muchas veces a lo largo de los años», afirmó el ministerio, informado por la agencia estatal de noticias KCNA, citado en ANTARA, el lunes 5 de enero de 2025.

Corea del Norte calificó la acción estadounidense de «hegemonía» y la forma más grave de «violación» de la soberanía, así como una «violación flagrante» de la Carta de la ONU y del derecho internacional, cuyos principios básicos incluyen el respeto a la soberanía, la no interferencia en los asuntos internos y la integridad territorial.

Pyongyang luego instó a la comunidad internacional a expresar su protesta contra Estados Unidos y tomar en serio la crisis venezolana, advirtiendo que la crisis había tenido consecuencias negativas para la estabilidad regional y las relaciones internacionales.

Anteriormente, el presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, pronunció un discurso el miércoles por la noche.

Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.

Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.