Este es un barco importante para despertar la historia malaya.

Jacarta – Jefe DPD RI, Sultán B Najamudin invita a toda la comunidad y a los líderes comunitarios malayo unirse para revivir la historia malaya.

Así lo comunicó el sultán durante la rueda de prensa de bienvenida. Convención DMDIen el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta Central, el jueves 23 de octubre de 2025.

A este evento también asistieron el Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Sociedad, Yusril Ihza Mahendra, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud Md, el Presidente del DMDI, Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam, el Presidente General del DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus, así como representantes de 18 países.

Sultan explicó que la Convención DMDI fue un impulso estratégico para fortalecer la identidad y la contribución de la civilización malaya en el mundo islámico moderno.

«Estamos tratando de revivir la extraordinaria historia de la grandeza malaya, no sólo en alfabetización sino también en su larga civilización. DMDI es un recipiente importante para eso», dijo Sultan, quien también se desempeña como Jefe de la Junta Asesora Mundial de DMDI.

Sultan explicó que DMDI, fundada en 2000, ha encontrado ahora el impulso para desempeñar un papel activo en el fortalecimiento de las relaciones entre países con cultura malaya en el mundo. Su objetivo es que DMDI visite 23 países que tienen raíces culturales malayas.

«Queremos que la gran historia malaya reaparezca para que no quede abandonada. Este es nuestro patrimonio que debe seguir manteniéndose y desarrollándose», afirmó Sultan.

Mientras tanto, el presidente del DMDI, Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam, dijo que la convención del DMDI también fue una oportunidad para que figuras malayas se mantuvieran en contacto después de estar separados durante mucho tiempo.

En esta convención, mencionó que DMDI estudiará una serie de aspectos que van desde la historia, la cultura, lo social, la educación y la economía relacionados con el cluster malayo.

«Con suerte, la fuerza del pasado, la fuerza del presente, se puede utilizar para construir grupos malayos en toda Indonesia», dijo.

Para su información, la inauguración oficial de la 23.ª Convención Mundial Islámica Malaya está prevista para el viernes 24 de octubre de 2025 en el Hotel Borobudur de Yakarta.

Se espera que esta actividad sea un medio para consolidar la cultura y la espiritualidad del mundo malayo, así como para fortalecer la posición del Islam como pilar principal de la civilización regional.