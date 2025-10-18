Este es el tercer jugador de la selección de Indonesia que ataca al defensa Erick Thohir

VIVA – Apoyo al Presidente General PSSI, Erick Thohirsigue fluyendo de los jugadores Equipo Nacional Indonesia. Esta vez le tocó el turno al centrocampista joey pelupessy quien habla.

Lea también: Japón destruyó a Brasil, Alemania y España, la selección de Indonesia sigue cambiando de entrenador



El jugador holandés es la tercera figura de la plantilla de Garuda que defiende abiertamente al presidente general.

A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Pelupessy enfatizó sus puntos de vista sobre el liderazgo de Erick Thohir. Dijo que PSSI bajo el liderazgo de Erick había creado el mejor ambiente para los jugadores. Selección Nacional de Indonesia.

Lea también: La selección de Indonesia fue expulsada por Malasia en el ranking de la FIFA



«Después de todas las reacciones sobre el señor Thohir, puedo decir esto basándome en mi experiencia personal», escribió Pelupessy.

«Que el señor Thohir y su equipo siempre creen las mejores condiciones para nosotros», continuó el jugador que actualmente defiende al Lommel SK, club belga.

Según él, el apoyo y la atención de la federación permite a los jugadores centrarse plenamente en rendir de forma óptima para defender a los rojiblancos.

Lea también: ¡Jeje revela el drama de la selección nacional de Indonesia! Hay un jugador ‘enfurruñado’ que quiere volver a Holanda



«Como equipo podemos actuar de manera óptima para la selección de Indonesia. Eso es lo que todos queremos, la mejor situación para la selección y para todo el país», continuó.

El jugador nacido en Nijverdal, Holanda, también expresó su agradecimiento a la afición que continúa brindando apoyo. Invitó a toda la afición a mantenerse sólida y brindar energía positiva a la Selección Nacional y a Erick Thohir.

«Para cerrar este mensaje, quiero decir: por favor, sigan apoyando a la selección nacional y al señor Thohir como una sola unidad, como siempre lo hacen», dijo.

“El apoyo positivo siempre y en todo momento nos da mucha energía y confianza”, añadió.

Anteriormente, dos jugadores de la selección indonesia también habían expresado su apoyo: el capitán Jay Idzes y el lateral izquierdo Calvin Verdonk.

Este paso surgió en medio de una evaluación a gran escala llevada a cabo por el PSSI después de que Indonesia no lograra llegar al Mundial de 2026. El propio Erick Thohir tomó una decisión firme al destituir al entrenador Patrick Kluivert y su cuerpo técnico.