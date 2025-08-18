Este es el secreto de Saleh Husin participando regularmente

Yakarta, Viva – El 17 de agosto de 1945 es un día muy histórico, porque el pueblo indonesio declara la independencia.

Cada año, todos los ciudadanos lo conmemoran con diversas actividades, incluidas varias competiciones folklóricas en varias capas. Ex Ministro de industrial Saleh Husin No quiero que quede atrás.

También participó en varias competiciones folklóricas, como comer galletas, peleas de pancos, concursos para eliminar bolas de la caja, etc.

La competencia asistió varios residentes de la vivienda sin ver su estatus social mezclándose en uno.

Sin olvidar que también había un ex Ministro del Interior Gamawan Fauzi y varios oficiales al TNI y Polri se unieron en la mezcla en la competencia.

El evento se volvió más animado porque los niños y nietos también participaron en la competencia para animar la celebración del 17 de agosto.

«Indeed, the residents of this housing complex are known to be very friendly where every year it is always lively carrying out various kinds of community competitions typical of August 17 and always crowded. I personally routinely participate in the competition, including when I was still a minister. In the morning I took part in the event at the Palace (Negara), then hurried back to enliven the independence event with the residents,» said the man who is now the Deputy Chairperson Mujer Indonesia en la industria.