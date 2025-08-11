Este es el salario de un ingeniero profesional que es de tendencia y más buscado este año, ¡la figura es fantástica!

Yakarta, Viva – En una era digital cada vez más avanzada, profesión AI ingeniero o ingeniero inteligencia artificial cada vez más en demanda. La tecnología de IA ahora está penetrando en casi todos los sectores, desde tecnología de la información, finanzas, salud, hasta automotriz.

Alta demanda de expertos en IA en comparación con salario ofrecido, especialmente en países desarrollados.

Para aquellos de ustedes que estén interesados en seguir una carrera como Ingeniero de IAEs importante conocer el salario sobre los diversos países. Además de medir cuán prometedora esta profesión, también como una consideración material si desea trabajar o mudarse al extranjero.

Lo siguiente es una suma de salarios de ingenieros de IA en varios países principales:

1. Estados Unidos (EE. UU.)

Cotizando en el sitio construido, el salario promedio de los ingenieros de IA en los Estados Unidos alcanza alrededor de US $ 175,262 por año, o equivalente a Rp2.85 mil millones (suponiendo tasas de cambio de RP16,300). Con una compensación adicional, como bonos y acciones de la compañía, el paquete total puede alcanzar los US $ 210,595 o alrededor de RP3.43 mil millones por año.

En centros de tecnología como Silicon Valley, Nueva York o Seattle, los salarios para ingenieros superiores pueden incluso alcanzar los US $ 280,000 por año (alrededor de Rp4.56 mil millones). Algunas grandes empresas como Meta, Google y Microsoft, Bahkab compitieron para reclutar los mejores talentos con muy alta compensación.

2. Inglaterra

Según los datos de Glassdoor UK, el salario promedio de los ingenieros de IA en el Reino Unido es de alrededor de £ 62,725 por año (alrededor de Rp1.3 mil millones). Para la posición de nivel de entrada en Londres, el rango de salario es de entre £ 42,000- £ 55,000 (alrededor de Rp882 millones de RP1.1 mil millones).

Para los ingenieros senior, los salarios pueden alcanzar £ 98,518 por año o alrededor de Rp2 mil millones. Aunque este salario es más bajo que los EE. UU., Los costos de vida y las diferencias fiscales son factores importantes que deben tenerse en cuenta.

3. Canadá

Otros datos de Glassdoor Canadá muestran que el salario promedio del ingeniero de IA en Canadá es de alrededor de CAD 105,262 por año. El rango salarial generalmente varía de CAD 84,144 – CAD 136,399.

En la provincia de Ontario, los salarios de ingenieros de IA con experiencia especial, como Azure AI, pueden alcanzar CAD 140,697 por año. El país también ofrece un ambiente de trabajo propicio y considerables oportunidades de investigación.

4. El salario más alto

Algunas compañías de tecnología gigante incluso ofrecen paquetes salariales inusualmente grandes. Por ejemplo, Meta una vez pagó al ingeniero de IA de Apple de US $ 200 millones (alrededor de RP3.26 billones) para moverse y aportar conocimiento estratégico sobre la tecnología de IA, según lo informado por los tiempos.

También se sabe que Microsoft ofrece un paquete salarial anual de hasta US $ 336,000 (alrededor de Rp5.47 mil millones) para sus mejores ingenieros. Esto demuestra que una carrera en el campo de la IA no solo es prometedora científicamente, sino también muy rentable financieramente.

Los salarios de los ingenieros de IA en el extranjero son muy lucrativos, con números que pueden alcanzar miles de millones de rupias por año, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

La profesión de ingeniero de IA requiere experiencia especial, pero para aquellos que son diligentes en el aprendizaje y continúan perfeccionando sus habilidades, las perspectivas de sus carreras son muy brillantes. En medio de la aceleración de la transformación digital global, el ingeniero de IA es uno de los trabajos futuros más buscados.