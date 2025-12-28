Este es el salario de John Herdman en la selección de Indonesia, que alcanza los 670 millones de IDR al mes.

VIVA – Anuncio oficial Juan Herdman como entrenador en jefe Selección Nacional de Indonesia sólo un paso de distancia. PSI Se rumorea que presentará al técnico británico a principios de enero de 2026 como nuevo capitán de la plantilla de Garuda.

Antes del anuncio, los detalles del acuerdo de Herdman con PSSI comenzaron a revelarse al público.

Según informes de los medios canadienses. Despertando al rojoJohn Herdman aceptará salario que asciende a 40.000 dólares EE.UU. al mes o el equivalente a alrededor de Rp. 670 millones. Se dice que este valor es uno de los principales factores que animaron a Herdman a aceptar la oferta de PSSI para manejar la selección de Indonesia.

Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

Los medios también revelaron que Herdman fue contratado con un esquema de dos años, con opción a una extensión de dos años. Con este esquema, Herdman tiene el potencial de entrenar a la selección nacional de Indonesia hasta 2030 si se cumple el objetivo inicial.

Herdman reemplazará a Patrick Kluivert y está previsto que comience a trabajar con la selección nacional de Indonesia en enero de 2026. Además de liderar la selección absoluta, Herdman también será responsable de gestionar la selección sub-23.

Esta doble tarea tiene como objetivo conectar el camino de desarrollo de los jugadores jóvenes con la selección absoluta. PSSI quiere garantizar la continuidad del programa de coaching en línea con los objetivos de logro a mediano y largo plazo.

En el mismo informe, los medios afirmaron que el objetivo del PSSI para Herdman era llevar a Indonesia a los cuartos de final o a estar entre los ocho primeros. Copa Asiática 2027. Este objetivo se considera realista ya que la plantilla sigue reforzándose.

Se dice que el agresivo programa de naturalización ha fortalecido la profundidad del equipo. Como resultado, la selección de Indonesia pudo avanzar a la cuarta ronda de la clasificación asiática para la Copa del Mundo de 2026, al tiempo que aumentó la confianza en que Indonesia puede competir de manera más consistente a nivel internacional.