Este es el resultado si 10 años solo recolectan basura

Yakarta, Viva – Waste4Changeempresa de gestión basura En Indonesia, publicó un informe de impacto (Informe de impacto) 2024 que registró un crecimiento promedio anual de 88.39 por ciento en el volumen de recolección de residuos en los últimos 10 años.

Desde su establecimiento en 2014, Waste4Change se ha desarrollado desde un pequeño negocio social para convertirse en uno de los principales actores economía circular en Indonesia.

Durante este período, han recolectado 64.9 millones de kilogramos de desechos, que provienen de hogares (32.5 millones de kg), áreas comerciales (17.6 millones de kg) y asociaciones con Banco de basuraTPS 3R, y el sector informal (14.7 millones de kg).

En la actualidad, ha estado operando en 19 ubicaciones en toda Indonesia. Más que solo recolectar basura, Waste4Change registró logros importantes durante 2014-2024.

Recicla 14,2 millones de kg de material, procesan 499 mil kg de desechos orgánicos en biomasa y producen 2 millones de kg de combustible derivado de residuos (RDF).

Solo en 2024, había 8,1 millones de kg de material reciclado y se produjeron casi 700 mil kilogramos de RDF.

Además, Waste4Change abrió cientos de empleos y proporcionó educación en gestión de la educación a más de 550 mil personas.

Al evitar que la basura se elimine en el TPA, Waste4Change logró reducir las emisiones equivalentes a 28.8 millones de kilogramos de CO₂ en una década, así como lograr emisiones netas de cero de sus operaciones.

El fundador y jefe de Ejecutivo Waste4Change, Mohamad Wise Junerosano, admitió que las soluciones circulares podrían tener un impacto medible a gran escala.

Según él, Waste4Change no solo reduce el vertedero de residuos (TPA), sino que es capaz de convertir el desperdicio en recursos, crear empleos y alentar los cambios sistémicos a la economía sostenible y de bajo carbono.

Desde la perspectiva de la política, el personal experto del Ministerio de Medio Ambiente, Noer Adi Wardojo, destacó la importancia de la clasificación de desechos, la capacidad de procesamiento más fuerte y el fortalecimiento de la política de responsabilidad del productor (Responsabilidad del productor extendido/EPR) para avanzar en los objetivos económicos circulares de Indonesia.

Representando a los inversores, el jefe de ESG en ACV Capital, Adiandri Adyafitri, enfatizó la importancia de un equilibrio entre los impactos sociales y la rentabilidad.

«Los inversores tienen un papel estratégico para aumentar la escala de la gestión de residuos responsables y alentar los cambios sistémicos», explicó.