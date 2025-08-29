Este es el rendimiento de XLSMart después de 2.5 meses

Yakarta, Viva – PT Xlsmart Telecom Sejahtera TBK (XLSMART) anunció el logro del rendimiento de la posmero en el segundo trimestre de 2025.

Leer también: XL, el eje y el smartfren siguen siendo ‘guerra en sí misma’ a pesar de que se ha convertido en xlsmart



La compañía logró lograr un ingreso total de RP10.5 billones, un aumento del 22 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior (interanual/yoy).

Ebitda normalizado (normalizado Ebitda) por un rp4.97 billones con normalizado Ebitda margen 47 por ciento y ganancias netas normalizadas (normalizado Pat) que asciende a RP313 mil millones.

Leer también: Los estafadores usan números falsos, XLSMart tiene una solución poderosa



Mientras tanto, la contribución de los ingresos de datos y servicios digitales a los ingresos totales alcanza más del 91 por ciento.

En general, los ingresos de XLSMart en la primera mitad de este año fueron RP19.1 billones. En términos de costos operativos, hay un aumento en los costos como resultado del proceso de fusión llevado a cabo.

Leer también: Telkomsel e Indosat están compitiendo apretados



Para los costos de costos relacionados con las ventas y el marketing, suprimidos y optimizados con éxito en comparación con el mismo período del año anterior, en línea con la implementación de estrategias de digitalización.

Para varios otros componentes de costos, ha aumentado anualmente, como costos de infraestructura, costos de interconexión y otros gastos directos, incluidos los costos regulador.

En general, el gasto de los costos operativos en el segundo trimestre ha aumentado en línea con la aparición de costos directamente relacionados con la fusión en la nueva entidad XLSMart.

Se afirma que la posición financiera de XLSMart es saludable por segundo trimestre. Deuda sucia registrada en RP23.19 billones, con una relación engranar deuda neta a Ebitda (incluido arrendamiento financiero) de 3.53x.

La deuda neta se registró en RP21.93 billones. XLSMART no tiene una deuda basada en el dólar estadounidense. El 78 por ciento de los préstamos existentes tienen tasas de interés flotantes (flotante) y el 22 por ciento tienen una tasa de interés fija (departamento).

Flujo de caja libre (FCF) está en un nivel saludable con un aumento del 35 por ciento a RP6.48 billones. XLSMART también continúa haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la red y la experiencia del cliente.

El compromiso de fortalecer la red y la experiencia del cliente se refleja en los gastos de capital de Rp2.3 billones hasta el segundo trimestre de la asignación total de gastos de capital por valor de RP20-25 billones hasta fin de año.

«El segundo trimestre se convirtió en un hito importante para nosotros. Dos meses y medio después de Theer, enfrentamos desafíos externos e internos», dijo el presidente y director ejecutivo Xlsmart Rajeev Sethi, a través de su declaración oficial, el viernes 29 de agosto de 2025.

Externamente, continuó, la industria del operador de telecomunicaciones todavía está coloreada por una estricta competencia. Al internamente, Rajeev afirmó ser necesario para garantizar que las operaciones de la compañía sigan siendo sólidas para que los servicios a los clientes sigan siendo óptimos.

«Se han realizado varios logros importantes en el segundo trimestre de posmero, como la creación de una escala comercial cada vez más grande, la integración de redes que continúan según el plan, para aumentar la experiencia del cliente», dijo.