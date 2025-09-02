Este es el reconocimiento de Immanuel Ebenezer sobre el automóvil que se movió durante el KPT KPK

Yakarta, Viva – ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan afirmó al niño que movió tres unidades vehículo Cuatro ruedas de la residencia oficial (Rumdin) después de la operación de arresto (OTT).

«Sí, es natural, mis hijos tienen miedo», dijo Ebenezer después de ser examinados KPKen el KPK Red and White Building, Yakarta, martes.

Varias motos fueron confiscadas por el KPK con respecto a Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Sin embargo, Ebenezer, que es un sospechoso extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower, negó que el vehículo estuviera oculto por su partido.

Dijo además que su partido devolvería el vehículo que todavía era buscado por el KPK.

«Volveremos», dijo.

Mientras tanto, admitió que el investigador de KPK lo examinó sobre el regreso del vehículo.

Anteriormente, el KPK reveló la noticia de la pérdida de los vehículos el 26 de agosto de 2025.

El KPK el 2 de septiembre de 2025 dijo que se había devuelto un vehículo de marca Toyota Land Cruiser, mientras que un Mercedes-Benz y un Baic aún se buscaban.

El 22 de agosto de 2025, el KPK estableció a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.

Ducati Motorbike confiscada por el KPK en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)