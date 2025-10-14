Este es el precio del billete de autobús Primajasa Bandung – Yakarta, consulta el horario aquí

Martes 14 de octubre de 2025 – 19:20 WIB
Yakarta, VIVA – Para los residentes de Bandung que viajan regularmente a Yakarta y sus alrededores, autobús Primajasa sigue siendo una opción de transporte fundamental. Este operador es conocido por su flota refrigerada por aire, su apretado calendario de salidas y rutas que cubren casi todas las áreas importantes de Jabodetabek. Según datos oficiales del sitio web de Primajasa, las tarifas de los autobuses interurbanos de Bandung a Yakarta y Jababeka oscilan ahora entre 65.000 y 90.000 IDR, dependiendo del destino final y la clase de la flota.
Bandung – Tanjung Priok (Rp. 80.000)
Esta ruta utiliza el servicio AC Bisnis Seat 2–2 con salidas desde la terminal Leuwi Panjang, Bandung, de 05.00 a 17.30. Desde la dirección opuesta, la terminal Tanjung Priok ofrece salidas de 05:00 a 17:00.
El autobús pasa por la carretera de peaje Purbaleunyi – Carretera de peaje Cikampek – Carretera de peaje del centro de la ciudad – Jati Bening – Cempaka Putih – Tanjung Priok, con puntos de descanso en las áreas de descanso KM125, KM72 y KM39 Carretera de peaje Cikampek.
Bandung – Kalideres (90.000 rupias)
Para destinos al oeste de Yakarta, los servicios AC Executive están disponibles hasta la terminal Kalideres. Los autobuses salen de Leuwi Panjang de 05.00 a 19.45.
La ruta incluye la carretera de peaje Purbaleunyi – Carretera de peaje del centro de la ciudad – Slipi – Kebon Jeruk – Tangerang – Terminal Kalideres, y para en la misma zona de descanso en el tramo de la carretera de peaje Cikampek.
Bandung – Lebak Bulus (Rp. 85.000)
Esta ruta atiende a pasajeros que se dirigen al área del sur de Yakarta. Los autobuses salen de Leuwi Panjang de 05.00 a 18.20, mientras que en dirección opuesta operan de 05.30 a 17.00.
La ruta incluye la carretera de peaje Padaleunyi – la carretera de peaje del anillo exterior – Pasar Rebo – TB Simatupang – Lebak Bulus.
Bandung – Cililitan (Rp. 85.000)
Para los pasajeros con destino al este de Yakarta, Primajasa ofrece la ruta Bandung-Cililitan con un horario de salida de 05.45 a 17.00 desde Bandung y de 05.00 a 17.00 desde Yakarta.
El autobús pasa por la carretera de peaje Padaleunyi – carretera de peaje del anillo exterior – Pasar Rebo – TB Simatupang – Pool Primajasa Cililitan y para en las áreas de descanso KM125, KM72 y KM39.
Bandung – Jababeka (Rp. 65.000)
Además de Yakarta, Primajasa también presta servicio a pasajeros con destino a la zona industrial de Jababeka en Bekasi. Esta ruta utiliza una flota AC Bisnis Seat 2-2 con una tarifa de 65.000 IDR.
Los autobuses salen de la terminal Leuwi Panjang de 06.00 a 18.00, y desde la dirección opuesta, de la terminal Jababeka al mismo tiempo.
Viaje a través de la carretera de peaje Purbaleunyi – carretera de peaje Cikampek – carretera de peaje West Cikarang – refugio Jababeka, con paradas en las áreas de descanso KM125, KM72 y KM39 carretera de peaje Cikampek.
Con horarios de salida disponibles desde la mañana hasta la noche y opciones de ruta que cubren casi todas las áreas de Yakarta y Bekasi, Primajasa sigue siendo la principal opción para las personas que buscan un transporte cómodo, eficiente y asequible entre Bandung y el área de Jabodetabek.