Este es el precio del avión de combate Chengdu J-10, más barato que los fabricados en EE.UU. y Europa pero las especificaciones no son las mismas

Yakarta, VIVA – El Ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, confirmó el plan de compra del avión de combate Chengdu J-10. El tesorero del estado lo derramará. presupuesto miles de millones de dólares para traer aviones de combate avanzados fabricado en China vuela por los cielos de Yakarta, entonces, ¿cuánto cuesta el Chengdu J-10?

El ministro de Finanzas, Purbaya, dijo que el gobierno asignó un presupuesto para aviones de combate por valor de 9.000 millones de dólares o 9.000 millones de rupias. 149,21 billones (tipo de cambio estimado de 16.579 rupias por dólar estadounidense). Estos fantásticos fondos también incluyen la adquisición de 42 unidades Vigorous Dragon.

«No sé cuál utilizar, pero su presupuesto es bastante grande. Lo olvidé, 9 mil millones de dólares si no me equivoco. O más, olvidé la cifra», dijo el ministro de Finanzas Purbaya, citado en la noticia. VIVA el jueves 16 de octubre de 2025.

Citando de tiempos globales, El experto militar chino, Zhang Junshe, filtró el precio del avión de combate Chengdu J-10 más caro entre 40 y 50 millones de dólares o alrededor de Rp. 830 mil millones. Zhang dijo que este avión de combate de fabricación china es la mejor opción en términos de precio más económico en comparación con los aviones de combate fabricados en Estados Unidos y Europa.

VIVA Military: el avión de combate furtivo Chengdu J-10 Mighty Dragon del ejército chino

Informe de Noticias de defensa muestra que el precio de una unidad Rafale oscila entre 93 y 160 millones de euros o entre 1,79 y 3 billones de IDR. En 2022, Indonesia compró 42 aviones Rafale franceses por valor de 8.100 millones de dólares y llegarán el próximo año.

Aunque el precio es relativamente asequible, el Chengdu J-10C está equipado con tecnología avanzada e incluso recibió reconocimiento internacional después del enfrentamiento entre India y Pakistán. Zhang dijo que este avión de combate debería poder satisfacer las necesidades de Indonesia.

El avión de combate Chengdu J-10C viene con una serie de ventajas que lo hacen contar en la escena militar mundial. Uno de los más destacados es el uso del radar Active Electronically Scanning Array (AESA), una tecnología moderna que permite una detección y seguimiento más rápido de los objetivos al tiempo que reduce la posibilidad de ser detectado por el radar enemigo.

Los aviones también están armados con misiles aire-aire de largo alcance PL-15, que se dice que son de la misma clase que los misiles Meteor europeos e incluso tienen el potencial de superar las capacidades del AIM-120 AMRAAM fabricado en Estados Unidos. El diseño del ala canard y la estructura liviana hacen que el J-10C sea muy ágil en el aire, con una alta relación empuje-peso y una maniobrabilidad impresionante, especialmente en una configuración de exhibición aérea.