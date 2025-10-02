Este es el precio del auto nuevo de Mazda en Giias Bandung 2025

Bandung, Viva – PT Eurokars Motor Indonesia está de regreso en el Auto Show Internacional de Indonesia Gaikindo (GIIAS) La serie 2025 Bandung. Esta exposición automotriz tuvo lugar del 1 al 5 de octubre de 2025 en Sudirman Grand Ballroom, Bandung City.

Leer también: Filas de automóviles baratos con tecnología sofisticada, precios asequibles pero características máximas



Mazda Llevando el tema «para ti. Sentir. Conducir». que enfatiza la filosofía de conducir llena de significado. Según ellos, el automóvil no es solo una herramienta de movilidad, sino parte de una experiencia emocional.

PT Eurokars El director de operaciones de Motor Indonesia, Ricky Thio, dijo que la presencia de Mazda en Giias Bandung No solo una cuestión de producto. «Mazda nació de una fuerte identidad, construida sobre la base del carácter y la filosofía», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Eche un vistazo a la fila promocional de Suzuki en Giias Bandung 2025, Fronx en el centro de atención



Ricky agregó que la contribución de Java sigue siendo dominante en las ventas nacionales de Mazda durante 2024. «Más del 25 por ciento de las ventas provino de Java, incluida la posible Java Occidental», dijo.

En esta ocasión, Mazda presentó dos modelos superiores. A saber, el nuevo Mazda CX-3 Kuro y el nuevo Mazda CX-60 Sport.

Leer también: ¿Compre un motor eléctrico Honda ahora? Este es el último precio y especificaciones



Mazda CX-3 Kuro ofrecido con precio Rp424.4 millones en el camino (OTR) Bandung. Este automóvil SUV compacto viene con un nuevo diseño de rejilla delantera de Honeycomb, sistema de audio JBL, a la función I-Stop para la eficiencia de combustible.

Mientras tanto, Mazda CX-60 Sport está presente en el gran segmento SUV a un precio de Rp711 millones OTR Bandung. Este modelo lleva el motor SkyActiv-G 2.5L, la transmisión automática de 8 velocidades y una cabina moderna con una pantalla de 12.3 pulgadas.

Ambos modelos se exhiben en la cabina de Mazda que cubre un área de 88 metros cuadrados. Mazda también abrió una oportunidad de manejo de pruebas para los visitantes que querían intentar directamente la sensación de conducir al estilo de Jinba-Ittai.

Además de mostrar productos, Mazda presenta un programa de oferta especial durante la exposición. Uno de ellos es un precio con descuento de hasta Rp100 millones y un esquema de financiamiento flexible.

Cada compra de la unidad Mazda también está equipada con servicio postventa, que es una garantía de MyMazda de 5 años y un servicio MyMazda de 3 años. Este programa incluye garantía y mantenimiento gratuitos, incluidas repuestos y servicios.