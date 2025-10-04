Este es el precio del antiguo Nissan Terra, que es un rival de Fortuner y Pajero Sport.

Yakarta, Viva – Nissan Terra Conocido como uno de los SUV duros que se convirtió en el rival del Sport de Abadi Toyota Fortuner y Mitsubishi Pajero en Indonesia.

Leer también: 5 autos usados ​​duros bajo RP. 200 millones, adecuado para los fines de semana de campamento



Este automóvil se lanzó por primera vez para el mercado del sudeste asiático en 2018, con un diseño elegante y un poderoso rendimiento. Su presencia inmediatamente agrega color al segmento SUV del marco de escalera.

En diseño, Nissan Terra tiene una apariencia masculina con una gran rejilla típica de Nissan. Las dimensiones del cuerpo alcanzaron una longitud de 4,885 mm, ancho de 1,865 mm y una altura de 1,835 mm. La distancia al suelo de hasta 225 mm lo preparó para enfrentar terrenos pesados.

Leer también: Para no arrepentirse, esta es la importancia de la inspección antes de comprar un automóvil usado



Para el sector de la pista de la cocina, Nissan Terra está armado con un motor turbo diesel de 2.5 litros. Este motor es capaz de producir una potencia de aproximadamente 190 caballos de fuerza y ​​un par máximo de 450 nm. Las opciones de transmisión automática manual de 7 velocidades o de 6 velocidades están disponibles según la variante.

El interior de Nissan Terra ofrece una comodidad de la cabina sobre el alma con una configuración de 7 plazas. Las características modernas como pantallas táctiles, conectividad de teléfonos inteligentes y sistemas de audio premium se suman a su atractivo. Además, la tercera silla de fila se puede doblar el piso plano para el baño adicional.

Leer también: Más popular: Story of Oil Change Apes, MPV de lujo usado y cuotas ADV 160 ROADSYNC



En términos de seguridad, Nissan Terra está equipado con características completas como 6 bolsas de aire, control dinámico de vehículos, asistencia de inicio de colina y control de descenso de la colina. Algunas variantes también han sido equipadas con un monitor inteligente alrededor de la vista, facilitando el estacionamiento y la maniobra. Esta característica es una ventaja en comparación con sus rivales.

Desde la búsqueda de Viva Automotive, el sábado 4 de octubre de 2025, el precio del nuevo Nissan Terra en el mercado indonesio ahora es RP789,900,000 en el camino en Yakarta. Esta cifra sigue compitiendo con Fortuner y Pajero Sport que están en precios similares. Nissan Terra ofrece más valor sobre las características tecnológicas.

Para el mercado coche usadoEl precio de Nissan Terra es mucho más amigable con el bolsillo. La unidad de salida en 2018-2019 tiene un precio de RP400 millones a RP500 millones. Mientras que las versiones jóvenes como 2021-2022 pueden alcanzar RP550 millones a RP650 millones.

La depreciación de precios de Nissan Terra es relativamente más rápida que Fortuner y Pajero Sport. Esto lo convierte en una opción interesante para los cazadores de SUV usados ​​de calidad. Con un presupuesto más bajo, los consumidores pueden obtener un poderoso SUV con características completas.