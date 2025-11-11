Este es el paso firme dado por el Ministerio de Educación Básica tras la explosión en SMAN 72 Yakarta

JacartaVIVA – No hace mucho se produjo una explosión en PEQUEÑO 72 Yakarta sigue siendo un tema de conversación público en el país. Esto se debe a que han surgido diversas dudas del público. autor Y víctima en ese caso.

El gobierno a través del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) rápidamente tomó medidas tras el incidente de explosión que sacudió SMA Negeri 72 Jakarta en Kelapa Gading, Yakarta. El incidente provocó varios heridos y perturbó el ambiente de enseñanza y aprendizaje en la escuela.

Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de Indonesia, Abdul Muti

El ministro indonesio de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dijo que el gobierno está tomando medidas en favor de los perpetradores y las víctimas. Una forma es adoptar un enfoque de asesoramiento.

«Pero los perpetradores también son estudiantes, tanto como perpetradores como víctimas. Esto es lo que estamos tratando de construir con un enfoque más humanista, estamos tratando de fortalecer la orientación y el asesoramiento», dijo Abdul Mu’ti en Shangri-La Yakarta, citado por VIVA Direct el martes 11 de noviembre de 2025.

Además, el Ministerio de Educación Básica ha preparado servicios de asistencia psicológica para todos los estudiantes, gurúy otros residentes de la escuela como parte de la recuperación de las condiciones mentales y emocionales después del incidente.

«Así que el enfoque es el que antes llamé cabeza a cabeza, corazón a corazón. Para que los estudiantes puedan contar historias de corazón a corazón, desde sentimientos de confianza para poder transmitir varias cosas al maestro de aula. Este maestro de aula es diferente del maestro de aula, más adelante en nuestra política, todos los maestros deben tener deberes de orientación y asesoramiento», añadió.

La explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading

El incidente ocurrido en SMA Negeri 72 enfatiza que la educación no se trata sólo de la transferencia de conocimientos, sino también de la seguridad, la comodidad y el bienestar psicológico de estudiantes y profesores.

No solo eso, se dice que este incidente es una «alarma» para que el ministerio fortalezca las regulaciones sobre escuelas seguras y libres de violencia.