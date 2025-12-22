Este es el papel de los 17 sospechosos que distribuirán drogas de cara al DWP de 2025 en Bali

Jacarta – Dirección de Delitos Drogas (Dittipidnarkoba) Bareskrim policia nacional revela la identidad de un sindicato de narcotráfico que fue arrestado antes del Proyecto de Almacén de Djakarta (DWP) 2025 por Bali del 12 al 14 de diciembre de 2025.

En una conferencia de prensa en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en el sur de Yakarta, el lunes, el general de brigada Dirtipidnarkoba, Pol. Eko Hadi Santoso dijo que hay seis sindicatos atrapados en la divulgación de este caso.

De seis sindicatos, hay un total de 17 sospechar compuesto por 16 ciudadanos indonesios (WNI) y un ciudadano extranjero (WNA). Aparte de eso, hay siete personas que se encuentran en la lista de personas buscadas (DPO).

Según Eko, el primer sindicato estaba formado por dos sospechosos con las iniciales G y AA como mensajeros y un DPO con las iniciales RA alias Boss como controlador de mensajería.

«Hemos obtenido pruebas de este sindicato en forma de 31.008 gramos de metanfetamina cristalina, o aproximadamente 31 kilogramos. Además, 796 pastillas de éxtasis, 135 gramos de agua feliz y 1.066 gramos de ketamina», dijo.

A continuación, el segundo sindicato estaba formado por cinco sospechosos y dos DPO. Los cinco sospechosos son DF como traficante de cocaína y MDMA, EA como proveedor de MDMA, MS como banda sindical, AJR como proveedor de cocaína y MDMA y MGB como traficante de MDMA, éxtasis, marihuana y cocaína.

Bareskrim Polri arresta a 17 sospechosos de abuso de narcóticos antes del DWP 2025

«Entonces TDS, que actualmente sigue siendo un DPO, actúa como proveedor de bienes (cocaína). Además, P también sigue siendo un DPO, actuando como proveedor de bienes (éxtasis y marihuana)», añadió.

Del segundo grupo, los investigadores confiscaron pruebas en forma de 6,53 gramos de cocaína, 8,29 gramos de MDMA, 12 pastillas de éxtasis y 6,48 gramos de marihuana.

Además, el tercer sindicato estaba formado por un sospechoso con las iniciales AS como traficante y dos DPO, a saber, ECA como proveedor de éxtasis y AGF como proveedor de cocaína.

«Las pruebas obtenidas fueron cocaína que pesaba 11,6 gramos y luego 45 pastillas de éxtasis», dijo Eko.

Luego, el cuarto sindicato estaba formado por seis sospechosos, a saber, NPO como traficante, ANG como traficante de éxtasis y cocaína, GP como traficante de MDMA, SAP como proveedor de ketamina y laboratorio clandestino (laboratorio secreto), SAW como asistente de distribución de cocaína y MDMA, y MA como proveedor de MDMA y cocaína.