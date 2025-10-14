Este es el número de coches VinFast que se venden en Indonesia, el resto sigue desempleado

Yakarta, VIVA – VinFast registrado como muy agresivo en la importación móvil electricidad a Indonesia de enero a septiembre de 2025. Según datos oficiales de Gaikindo, el total de unidades recibidas alcanzó las 15.168 unidades durante los primeros nueve meses de este año.

Sin embargo, este gran número no es directamente proporcional a las ventas en el mercado interno. Visto por VIVA Otomotif el martes 14 de octubre de 2025, este coche eléctrico procedente de Vietnam todavía tiene dificultades para penetrar en el mercado de consumo privado de Indonesia.

Del total de importaciones, se vendieron 1.407 unidades VF e34 pero se utilizaron como flotas de taxis eléctricos y no como vehículos particulares. El modelo comercializado para uso personal y más vendido es el VF 3, con un récord de 1.355 unidades.

Otros modelos registran cifras mucho menores. Sólo se importaron 63 unidades VF 5, 2 unidades VF 6 Eco, 10 unidades VF 6 Plus y sólo 4 unidades VF 7 Eco.

Mientras tanto, las ventas de los fabricantes a los distribuidores (mayoristas) solo alcanzaron las 2.841 unidades, y las ventas a los consumidores (minoristas) se registraron en 2.628 unidades. Esta cifra muestra que la mayoría de las unidades importadas aún no han sido absorbidas por el mercado.

Con importaciones de más de quince mil unidades, el índice de absorción por parte de los consumidores es sólo de alrededor del 17 por ciento. Esto significa que la mayoría de los coches de VinFast todavía están en almacenes y no han encontrado compradores.

Este fenómeno muestra que la agresiva estrategia de expansión de VinFast no ha sido seguida por una demanda acorde. Aunque se han presentado varios modelos, el interés de los consumidores por este nuevo coche eléctrico todavía parece escaso.

VinFast esperaba que los modelos pequeños como el VF 3 y el VF 5 pudieran aumentar el volumen de ventas en el segmento asequible. Sin embargo, hasta ahora, la mayor contribución ha procedido de los VF e34 utilizados para servicios de taxi, no de consumidores individuales.

En estas condiciones, a VinFast todavía le queda mucho por hacer para fortalecer su posición en Indonesia. Sin una mayor confianza del mercado y un sólido soporte de servicio, miles de unidades de automóviles eléctricos podrían seguir acumulándose sin compradores.