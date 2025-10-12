Este es el momento del primer día de Amanda Manopo como esposa de Kenny Austin, ¡realmente aleatorio!

VIVA – Después de casarse oficialmente con un guapo actor. Kenny Austinactriz y estrella de telenovelas Amanda Manopo Nuevamente se robó la atención del público. No por una gran fiesta o ropa lujosa, sino por su carga verdaderamente «aleatoria» el primer día que se convirtió en esposa.

Lea también: Lista de souvenirs de boda de Amanda Manopo que se distribuirán entre los internautas



A través de su cuenta personal de TikTok el 11 de octubre de 2025, Amanda mostró el ambiente matutino en el salón nupcial que estaba lejos de ser glamoroso. En el vídeo, Amanda acaba de despertar con el rostro sin maquillaje y la voz ronca. Incluso admitió que no se sentía bien. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Amanda Manopo y Kenny Austin.

Lea también: ¡Reveló! Razones por las que la familia de Amanda Manopo quiere aceptar a Kenny Austin



«No me preguntas si mis condiciones matutinas son como, mi voz está agotada, un resfriado no es bueno así que no me hagas nada», dijo Amanda Manopo en el vídeo citado el domingo 12.

Amanda también mostró el estado de su habitación nupcial, que todavía estaba desordenada. Puedes ver varios artículos sobrantes de la fiesta, como comida, bolsas de recuerdos y montones de regalos que no han sido ordenados. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Amanda llamó tímidamente a Kenny Austin su “marido”.

Lea también: Finalmente respondida, esta es la razón por la que Amanda Manopo y Kenny Austin se apresuraron a casarse



«El marido (salado), el marido todavía está durmiendo», dijo con una sonrisa tímida.

Amanda no solo compartió momentos personales, sino que también reveló casualmente que estaba confundida por los muchos recuerdos que quedaron de su boda. De hecho, la actriz de 25 años dijo que quería compartir estos artículos con sus seguidores en las redes sociales.

«Todavía sobran tantas cosas que juro que estoy confundido sobre dónde llevarlas, creo que elegí el souvenir equivocado. Es realmente un engorro traer un televisor, un microondas y un exprimidor», dijo.

Luego, Amanda se ofreció a distribuir los recuerdos de boda adicionales entre sus fans y seguidores.

«Más tarde intentaremos desempaquetar los souvenirs y parece que compré demasiados, ¿alguien quiere un televisor o no? Microondas, exprimidor, muchas bolsas de regalos, solo comenta si quieres», dijo.

Al final de su carga, Amanda se tomó el tiempo para agradecer a todos los fanáticos que brindaron oraciones y apoyo el día de su boda.

«También quiero agradecer a todos los que han orado por mí y por Kenny. Ojalá les lleguen buenas oraciones», concluyó.