VIVA – Manchester United A menudo resaltado porque a menudo pasos incorrectos en el mercado de transferencias desde la era Sir Alex Ferguson fin. Nombres como Jadon Sancho, Antony, Andre Onana, Manuel Ugarte, a Rasmus Hojlund se consideran incapaces de contribuir de acuerdo con las expectativas a pesar de que se importó a precios altos.

Ahora, los Red Devils esperan que sus tres nuevas compras: Matheus Cunha, Bryan Mbuemo y Benjamin Sesko, no sigan los mismos pasos después de redimirse con un total de más de £ 200 millones.

En medio del centro de atención, apareció un nombre que se consideró exitoso. Según un informe periodista Andy Mitten en el National, algunas personas en el United Interno mencionaron Noussair mazraoui como «los mejores reclutas en los últimos años».

Mazraoui se unió a Bayern de Múnich Con una dote de alrededor de £ 12.8 millones. El jugador marroquí inmediatamente parecía flexible al llenar varias posiciones que van desde espaldas de alas, defensores centrales, e incluso jugaban como centrocampistas atacantes de Erik Ten Hag.

La consistencia es el valor principal de Mazraoui. Se dice que siempre se ve estable, dando 7 a 8 rendimiento de 10 en casi todos los juegos. La velocidad, la agresividad y la fuerza física también se sorprendieron a muchas fiestas en Old Trafford.

En su entrevista, Mazraoui mencionó a algunos de los oponentes más difíciles que había enfrentado en la Premier League, como Mohamed Salah, Kaoru Mitoma y Anthony Elanga.

Aunque se sabe que es versátil, el ex jugador de Ajax confirmó que su posición favorita sigue siendo un retroceso correcto.

«He jugado hace mucho tiempo como una derecha de espalda completa. Más tarde también en el centro derecho de espalda. Pero la posición derecha es mi mejor posición. Todo se siente automático allí. Cuando obtengo la pelota, conozco mis opciones. Sé lo que puedo y no puedo hacer. Sé cómo sobrevivir. Me hace más capaz de disfrutar el juego», dijo Mazraoui.

El jugador de 26 años estaba ausente en los dos partidos a principios de esta temporada. Sin embargo, después de aparecer sólido cuando United ganó dramáticamente sobre Burnley, se creía que Mazraoui era la primera opción para un gran partido este fin de semana contra Manchester City.