Este es ‘el mejor momento que jamás haya tenido la comedia stand-up’

Si Tom Hanks es conocido como el «hombre común» de las películas (ya sabes, los tipos comunes, tan accesibles y sin pretensiones que casi todos pueden identificarse con él de una forma u otra), entonces Jim Gaffigan es el «hombre común» de la comedia. Centra su humor en observaciones cotidianas sobre experiencias universales. Y aunque la mayoría de los de afuera ven el clima político divisivo en este momento de la historia como una prueba del humor, Gaffigan lo ve de otra manera.

«Creo que esto pasará a la historia, y puede que esté terminando mientras hablamos, pero este es el mejor momento que jamás haya tenido la comedia en vivo», dice. «Cuando comencé, incluso en la época de Lenny Bruce o George Carlin, la comedia era una ocupación mucho más de clase media/clase media baja, es decir, no había expectativas de una existencia de clase media alta. Ahora, si eres un comediante funcional, puedes ganarte la vida muy bien. Así que, desde un punto de vista monetario, como tener una especie de seguridad financiera, nunca existiría. Pero existe ahora».

Hoy en día, el humor político mete a los comediantes en problemas sin importar de qué lado de los problemas se encuentren. Pero Gaffigan decide no ir allí y pone la pandemia como ejemplo. «Sacad la política de esto», dice. «Había expectativas de que se pudiera abordar el tema. Pero, gente, hemos pasado por la pandemia; no queremos escuchar mucho sobre eso… Hay comediantes que tendrán puntos de vista muy fuertes, ya saben, y tendrán una fórmula para sacar a relucir este tema candente. Su audiencia se quedará con ellos. Tendrán algunas ideas brillantes al respecto. Pero soy de la opinión de que, ya sabes, la gente no quiere vivir en la negación, pero también quiere un descanso de ello».

El nativo de Illinois ha logrado mucho desde que se mudó a Nueva York en 1990 para seguir una carrera en la comedia. Todo comenzó cuando un amigo en una clase de actuación lo retó a asistir a un seminario de monólogos que requería que los estudiantes hicieran una comedia en vivo al final del curso. Le encantó, pero comenzó un ciclo de intentos de determinar y concretar su estilo. El tipo ahora conocido como el “cómico limpio” con una expresión relajada probó de todo, desde imitaciones hasta “comedia furiosa”. Siete años después, encontró su voz y su comedia ha ido evolucionando desde entonces.

Gaffigan actúa en el escenario durante la Noche de demasiadas estrellas de 2025 en beneficio de Next for Autism.

Algunos podrían calificar de valiente la tranquila confianza que proyecta en el escenario, pero Gaffigan lo ve de otra manera. «Creo que es sólo una enfermedad mental, sinceramente», bromea. Pero en una nota más seria, compara la preparación mental que un comediante debe hacer en el escenario con lo que los padres enfrentan todos los días. “Como padre, veo esto: desarrollamos este tipo de callos o costras metafóricas que nos hacen mucho más resistentes”.

Ser padre de cinco hijos, de entre 13 y 21 años, ha sido la inspiración para gran parte de su acto y un catalizador para la evolución de su humor, porque, como él dice, si tienes tantos hijos, debes tener sentido del humor. «He dicho esto durante años: si tus hijos no te molestan o no estás frustrado por la tarea de ser padre, eso significa que no estás participando en la tarea de ser padre», dice. «Creo que todos los padres comparten el amor que tengo por mis hijos y el miedo absoluto de estar fracasando colosalmente. Por eso, el impacto de la paternidad es enorme en mi posición».

Ser padres de adolescentes en esta época de las redes sociales no ha sido fácil, algo que Gaffigan llama “un desastre” e “imposible”, pero ciertamente ha resultado tanto en su crecimiento personal como en su crecimiento como comediante. «El hecho de que tenga este enfoque de ‘el ahogamiento continúa’ es algo que es un agradable respiro para los padres. ¿Saben a qué me refiero? Donde no están solos. Las luchas de ser padre y las luchas de su hijo son comprensiblemente privadas. Tengo este chiste en este momento donde hablo de padres de adolescentes que siempre suena como si estuvieran ocultando algo, y realmente resuena.

«Es esa experiencia de ser padre la que ha evolucionado. Entonces, las personas que disfrutan de mi stand-up pueden estar en un punto diferente de su trayectoria como padres, pero pueden identificarse con lo que estoy hablando».

Gaffigan con su esposa Jeannie (izquierda) y sus hijos asistiendo al estreno mundial de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ en 2016. Paul Bruinooge/Patrick McMullan

Caroline Hirsch, fundadora y ex propietaria del club de comedia Carolines de Nueva York en Broadway, es conocida por una habilidad innata para identificar la próxima gran novedad en la comedia… y Gaffigan fue uno de esos comediantes. “Conocí a Jim cuando estaba actuando y perfeccionando su arte al principio de su carrera en mi club. [Carolines on Broadway] en Broadway», recuerda. «Incluso entonces, tenía una voz muy distinta, literal y cómicamente. Había en él un agudo humor observacional y una tranquila confianza que destacaban. Podía hacer que lo cotidiano y lo mundano resultaran hilarantes y identificables sin ser mezquino”.

Hirsch también reflexionó sobre su evolución profesional. «Ha sido increíble observar el crecimiento de Jim a lo largo de los años», añade. «Su material se ha profundizado. Sigue siendo igual de divertido, pero hay una calidez y una perspectiva que provienen de sus experiencias como padre, esposo y actor experimentado. Jim ha logrado mantenerse fiel a su voz cómica mientras continúa evolucionando creativamente, razón por la cual sigue siendo uno de los comediantes más respetados y queridos en la industria actual».

Respetado, de hecho. Gaffigan es un comediante, actor, escritor, productor siete veces nominado al Grammy, dos veces autor de best-sellers del New York Times, tres veces ganador del Emmy, artista destacado en giras y artista discográfico con ventas múltiples de platino. Sin embargo, todavía tiene un aire humilde, sincero y, como dijo Hirsch, cálido.

“Siento que si soy humilde y sincero es por necesidad, ¿sabes a qué me refiero?” bromea, demostrando el punto. «Creo que si algo pudiera salir mal o complicarse, me sucederá a mí. Es una especie de broma constante con mi manager. Pero dicho esto, también estoy agradecido y aprecio las cosas que he podido hacer».