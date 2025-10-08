Este es el enlace de transmisión en vivo del equipo nacional de Indonesia vs Arabia Saudita

VIVA – Selección Nacional de Indonesia preparándose para jugar un partido importante contra Arabia Saudita en el primer partido de la cuarta ronda de clasificación copa del mundo 2026 Zona Asia.

Este candente duelo se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves 9 de octubre de 2025 a las 00.15 WIB, y se podrá ver en vivo a través de la transmisión en vivo de Vision+.

Los pasos del Garuda Team en la cuarta ronda comenzarán con una dura prueba. Tienen que desafiar al anfitrión Arabia Saudita, uno de los gigantes asiáticos que tiene una larga tradición en la Copa del Mundo.

Sin embargo, Indonesia llegó con mucha confianza en sí misma después de registrar resultados positivos en los dos últimos encuentros. En los dos partidos anteriores, Jay Idzes y sus amigos lograron registrar una victoria y un empate.

En el primer encuentro en Riad, el 5 de septiembre de 2024, Garuda empató 1-1 con Arabia Saudita en la tercera ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026. Mientras tanto, mientras jugaba en Yakarta, el 19 de noviembre de 2024,

Indonesia lució feroz con una victoria por 2-0 gracias a dos goles espectaculares de Marselino Ferdinan en el estadio principal Gelora Bung Karno.

El seleccionador de Indonesia, Patrick Kluivert, destacó la importancia de este duelo. La ex estrella holandesa incluso calificó el partido contra Arabia Saudita como la «primera final» para el equipo de Garuda.

«Creo que mañana es el partido final. En primer lugar, jugaremos dos finales, pero mañana es la verdadera final», dijo Kluivert en una rueda de prensa previa al partido, el martes.

Kluivert pidió a todos los jugadores que actuaran sin concesiones. Según él, los resultados de Jeddah abrirán el camino hacia un gran sueño: entradas para el Mundial de 2026.

El ambiente en el último entrenamiento de Indonesia en Jeddah estuvo lleno de entusiasmo. Los jugadores parecían concentrados en seguir las instrucciones del entrenador, con una fuerte determinación de traer resultados positivos a casa desde suelo árabe.

Después de desafiar a Arabia Saudita, Indonesia continuará su aventura en la cuarta ronda enfrentándose a Irak en el partido final, el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB.

Estos dos partidos serán los 180 minutos decisivos para que la escuadra de Garuda haga una nueva historia en el fútbol nacional.

Calendario de partidos

Arabia Saudita vs Indonesia

jueves, 9 de octubre de 2025

00.15 WIB

Estadio de la ciudad deportiva Rey Abdullah, Jeddah

Transmisión en vivo: Visión+