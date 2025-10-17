Este es el destino de los miembros de una banda de motociclistas que atacaron warkop en Tanah Abang con armas de airsoft

Jacarta – La policía logró detener al autor armado que atacó una cafetería (warkop) en la zona Tierra HermanoYakarta central, con arma de airsoft.

Lea también: La brutal banda de motociclistas de Gowa es recompensada con plomo caliente después de que un residente le diera flechas en el cuello



El autor de las iniciales MFI, que también fue el autor intelectual del ataque y robo, fue arrestado por el Equipo Móvil de Subdirección de Investigación de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya en el área de Penjaringan, en el norte de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025, alrededor de las 22.00 horas.

«Hemos arrestado al perpetrador en Penjaringan, en el norte de Yakarta», dijo el oficial de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Fakhrul, cuando se confirmó el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: Miembro de una banda de motociclistas en Makassar muere después de chocar con un furgón



De manos del MFI, la policía confiscó una pistola de airsoft con balas que supuestamente fue utilizada durante la acción en el lugar del incidente.

«El arma de airsoft utilizada», dijo Fakhrul.

Lea también: Una banda de motociclistas con armas cortantes y airsoft ataca Warkop en Tanah Abang, desorganiza a los visitantes y se incauta de 2 millones de IDR en efectivo



Actualmente, la policía todavía está investigando el motivo y la posible participación de otras partes en este caso. Por sus acciones, MFI fue acusado en virtud del artículo 365 del Código Penal por robo con violencia, que conlleva una pena máxima de 12 años de prisión.

«Todavía estamos investigando la posibilidad de que haya otros autores y el origen de las armas utilizadas», dijo Fakhrul.

Como se informó anteriormente, los residentes de Tanah Abang, en el centro de Yakarta, entraron en pánico después de que un grupo de hombres armados atacara una cafetería (warkop) el jueves por la mañana temprano.

Llegaron repentinamente en un convoy de motocicletas que llevaban armas punzantes y pistolas de airsoft. La policía confirmó que el ataque fue perpetrado por una docena de personas. Se dijo que los perpetradores actuaron brutalmente y fueron imprudentes al atacar a cualquiera en el lugar.

«Ha habido un acto criminal de robo con violencia cometido por el presunto autor en aproximadamente 15 motocicletas que llevaban un cuchillo y una pistola de airsoft», dijo a los periodistas el jefe de policía metropolitana central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro, a los periodistas el jueves 9 de octubre de 2025.

Según el testimonio de un testigo, la pandilla inmediatamente golpeó a los visitantes y al dueño de la cafetería sin motivo aparente. Los visitantes que no tuvieron tiempo de escapar fueron bombardeados con puñetazos y patadas, mientras que otros sólo pudieron correr para salvar sus vidas.

«Este grupo de personas llegó repentinamente a la cafetería e inmediatamente atacó a los visitantes y al dueño de la cafetería», dijo.

Luego de causar caos, los perpetradores robaron el dinero de la mercancía del mostrador de caja. La cantidad ronda los 2 millones de IDR. Después de eso, huyeron del lugar a gran velocidad.