Este es el culpable de los «salarios faltantes» en 2025

Jacarta – Dos mil dos cinco es un año de aprendizaje importante para muchos empleados o trabajadores con ingresos UMR (Salario mínimo autonómico).

Fenómenosalario El «hacer autostop», en el que se acaba de recibir ingresos pero se acaban inmediatamente en cuestión de días, vuelve a ser objeto de amplio debate.

Esta experiencia parece ser vivida por muchas personas. Porque, en medio del creciente costo de vida y las tendencias de consumo del estilo de vida digital, muchos trabajadores se sienten atrapados en un ciclo financiero sin poder dejar ninguna parte para el ahorro o el ahorro.

Además, tras el repunte de los precios de los productos de primera necesidad y el aumento del gasto no esencial durante el último año. Sin embargo, la buena noticia es que varios planificadores financieros creen que esta tendencia realmente se puede superar.

La forma más sencilla es recomendar a los trabajadores que comiencen a desarrollar la disciplina financiera y comprendan el ritmo del gasto diario.

La forma en que las personas administran su dinero hoy en día tiende a ser espontánea y son muy vulnerables a ser tentados por promociones, tendencias de entretenimiento o necesidades sociales que tienden a ser terapias de salud mental como vacaciones o ‘curación’.

Además, los deportes caros como el tenis, el pádel, el golf y el uso de un entrenador personal en el gimnasio hacen que con demasiada frecuencia gastes tu presupuesto en disfrutar de delicias culinarias en cafés de moda en lugar de planificar cuidadosamente tus finanzas desde el principio.

La experta en planificación financiera, Rista Zwestika, explicó que hay muchas estrategias simples que se pueden implementar para romper el patrón de «el salario desaparece en un instante», como activar el ahorro a plazo con saldos que se absorben automáticamente, limitar el gasto impulsivo y priorizar las necesidades a largo plazo.

«Mejorar el valor, aumentar el vínculo. La oportunidad llegará si estamos preparados», dijo Rista. Los expertos también destacan que 2025 será un punto de inflexión porque se producirán cambios en el estilo de vida de las personas junto con la proliferación de eventos de entretenimiento, incluidos grandes conciertos y festivales de música con muchos artistas internacionales.

También explicó que mejorar las condiciones financieras personales no se puede hacer instantáneamente, sino que requiere ajustar las estrategias a los antecedentes de cada individuo. El primer paso que necesita atención es la gestión. ingreso.

«¿Qué arreglamos? Por ejemplo, si tenemos ingresos, ¿utilizamos la fórmula 50-30-20 o 50-20-10-10? Eso se puede ajustar a la condición del cliente», dijo Rista.