Este es el costo mensual de usar un Honda Brio en Yakarta

Jacarta – Honda Brio Sigue siendo uno de los coches más populares en Yakarta, especialmente para las necesidades diarias como el trabajo, entre familias y la movilidad de fin de semana.

Las dimensiones compactas, el consumo eficiente de combustible y los costes de mantenimiento relativamente asequibles hacen de este coche urbano la elección de muchos usuarios urbanos. Basado en la investigación VIVA AutomotrizMartes 23 de diciembre de 2025, para uso diario en Yakarta, el coste del combustible es el componente principal a la hora de poseer un Honda Brio.

Con un consumo medio de entre 18 y 20 km por litro en condiciones de tráfico intenso, los propietarios de Brio suelen gastar entre 800.000 y 1,2 millones de IDR al mes en gasolina, dependiendo de la distancia recorrida y el estilo de conducción.

Los costos del impuesto sobre vehículos motorizados también deben calcularse como gastos de rutina anuales divididos mensualmente. Para un Honda Brio con un valor de venta de vehículos de motor (NJKB) de alrededor de 150 a 170 millones de IDR, el impuesto anual oscila entre 2,5 y 3 millones de IDR o entre 210.000 y 250.000 IDR al mes.

El mantenimiento regular es un factor importante para que el rendimiento del Honda Brio siga siendo óptimo en medio del denso tráfico de Yakarta. Un mantenimiento ligero cada 10.000 km en un taller oficial suele costar una media de 500.000 a 700.000 IDR, que, si se promedia, ronda entre 150.000 y 200.000 IDR al mes.

No se pueden ignorar las tarifas diarias de estacionamiento, especialmente para los usuarios que se mueven en áreas de oficinas o centros comerciales. Suponiendo que el estacionamiento cueste entre 5.000 y 10.000 IDR por hora y su uso regular, los gastos mensuales de estacionamiento pueden alcanzar entre 300.000 y 500.000 IDR.

Para los usuarios que utilizan habitualmente las autopistas de peaje, los peajes suponen un gasto mensual adicional importante. En Yakarta, el uso diario del peaje para viajes de trabajo puede costar entre 400.000 y 700.000 IDR al mes, dependiendo de la ruta y la frecuencia del viaje.

El seguro del vehículo es opcional, pero la prima del seguro a todo riesgo para el Brio suele rondar entre 3 y 4 millones de IDR al año, o entre 250.000 y 330.000 IDR al mes.

Si se suma en su conjunto, el coste de poseer un Honda Brio para uso diario en Yakarta oscila entre 2,5 millones y 3,5 millones de IDR al mes.