Este es el costo diario de usar un Mitsubishi Xforce en Yakarta

Yakarta, VIVA – Los costes de uso diario son uno de los factores a los que los consumidores suelen prestar atención cuando quieren comprar. móvil nuevo. Hoy domingo 25 de enero de 2026, el modelo que discutirá VIVA Otomotif es Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Motors vende el Xforce en Yakarta en tres variantes con diferentes precios de carretera. La variante Exceed CVT tiene un precio de IDR 388.000.000, Ultimate CVT IDR 421.300.000 y Ultimate con Diamond Sense IDR 429.350.000.

A este precio, el impuesto sobre vehículos de motor pasa a ser una obligación anual del propietario. Basado en NJKB de IDR 262.000.000 a IDR 291.000.000, el PKB anual estimado de Xforce está en el rango de IDR 4,3 millones a IDR 4,8 millones más SWDKLLJ de alrededor de IDR 143.000.

Si se divide por mes, el impuesto sobre vehículos equivale a entre 370.000 y 410.000 IDR. Este valor se considera razonable para un SUV de gasolina en Rp. 400 millones de segmento de precios.

Para el uso diario en Yakarta, el consumo de combustible es el componente de coste más notable. Mitsubishi Xforce tiene un consumo de combustible en el rango de 14 a 16 km por litro para uso urbano.

Suponiendo un kilometraje de 1.200 kilómetros al mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 75 y 86 litros. Este cálculo se ajusta a las condiciones del tráfico de Yakarta, que son densos y a menudo congestionados.

Con gasolina de 92 octanos a un precio de alrededor de 12.950 IDR por litro, los costes mensuales de combustible oscilan entre 971.000 y 1,11 millones de IDR. Esta cifra puede variar según el estilo de conducción y la ruta diaria.

En términos de mantenimiento, los propietarios de Xforce obtienen grandes beneficios al inicio de la propiedad. Según las simulaciones de servicio oficiales, los costos de servicio y repuestos se registran en IDR 0 para una distancia de 50.000 km.

El servicio periódico que abarca desde 1.000 km hasta 50.000 km incluye una inspección minuciosa y el reemplazo del aceite y el filtro del motor. Siempre que siga las disposiciones del fabricante, el propietario no tendrá que pagar los costos del servicio.

Para el seguro de vehículos, los costes no se calculan por separado si la compra se realiza a crédito. El seguro a todo riesgo generalmente está incluido en el paquete de financiación según el plazo elegido.

Otros gastos importantes en Yakarta son el aparcamiento y los peajes. Suponiendo un aparcamiento medio de 25.000 IDR por día laborable y peajes de alrededor de 50.000 IDR por día, los costes mensuales rondan los 1,65 millones de IDR.