Este es el contenido completo del chat de la candidata a doctora de FK Unud, Calista Amore Manurung, sospechosa de intimidar a Timothy Anugerah.

Jacarta – No Calista Amore Manurung está siendo ampliamente discutido tras el caso de muerte Premio Timoteo. Estudiante de la Facultad de Medicina Universidad Udayana Esto fue muy criticado luego de que el chat que entregó en el grupo de WhatsApp se volviera viral en las redes sociales.

Lea también: Respondiendo a la muerte de Timothy con un tono de falta de empatía, la estudiante de FK Udayana Calista Amore Manurung se presenta al público



El chat entregado por Calista Amore Manurung en el grupo se volvió muy popular luego de ser compartido en las redes sociales.

Entonces, ¿cuál fue la conversación de chat revelada por Calista Amore Manurung, quien se consideró que no sentía empatía por la muerte de Timothy Anugerah?

Lea también: Unud confirma que no hubo presión de tesis sobre Timothy Anugerah, la policía aún está investigando otras acusaciones



Este chat comenzó con uno de los miembros del grupo de chat sobre un intento de suicidio.

«El intento de suicidio significó saltar desde el segundo piso», decía el chat.

Lea también: Policía: Es poco probable que el estudiante de Unud, Timothy Anugerah, muriera porque resbaló, 3 testigos lo vieron sentado antes de caer



Luego, en el chat grupal apareció una respuesta de una cuenta llamada Calista Amore Manurung. En el chat, Calista dijo que consideraba inadecuado el acto de intentar suicidarse desde el segundo piso.

«Se siente como en el segundo piso», decía el chat.

«Te visitaré», respondió Calista Amore en el grupo.

La aclaración de Calista Amore Manurung

Luego de su acción, Calista recibió muchas críticas y comentarios negativos por parte de usuarios de las redes sociales. Debido a los muchos insultos que recibió, Calista finalmente apareció ante el público y pidió disculpas. En su video de disculpa, Calista expresó sus condolencias a la familia de Timothy Anugerah.

«En primer lugar, me gustaría expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del difunto Timothy. Esperemos que la familia que queda siempre reciba fuerza y ​​consuelo y que el difunto Timothy obtenga el mejor lugar a su lado», dijo Calista, citado en un vídeo subido a la cuenta de chismes @pembasmi.kehaluan.reall, el martes 21 de octubre de 2025.

Calista también se disculpó con todas las partes por sus palabras en su chat que se volvió viral en las redes sociales sobre la muerte de Timothy hace algún tiempo. Admitió que lo que hizo no podía justificarse.

«Me gustaría pedir disculpas a todas las partes que no estuvieron de acuerdo con las palabras de mi chat. Me doy cuenta de que las acciones no empáticas que hice no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia», dijo.