Este corredor de Moto3 principiante tiene un campeón mental al estilo de Marc Márquez

VIVA – una persona Talento jóvenes en Moto3 Ahora robar la atención es similar a Marc Márquez en el período junior porque tiene un extraordinario estímulo y determinación que excede a su rival. No solo muestra velocidad, sino también el espíritu de lucha que recuerda el estilo de carreras de Márquez, que es famoso por ser agresivo y dominante. Listo para introducir, aquí está Quilas máximas, corredor El joven de 17 años que estaba experimentando su temporada de debut en la clase más pequeña de MotoGP.

Leer también: Target Jorge Martin Racer está listo para llevar a Aprilia al podio al final de la temporada 2025 MotoGP



1. Boost de combate extraordinario



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Leer también: Se prevé que Marc Márquez rompa la maldición de nueve años en Austria Motogp



Citado por Viva Automotive de Crash, miércoles 13 de agosto de 2025, el encanto principal de Quiles no es solo el resultado de las carreras sino un fuerte deseo de ganar en cada carrera. Según el comentarista Neil Hodgson (TNT Sports), Quiles tiene una mayor pasión y ambición que cualquiera que haya visto en Moto3. El estatista es impresionante: cinco podios de siete carreras indican un rendimiento consistente y confirman el talento extraordinario en esta clase.

2. El comienzo de una brillante carrera

Leer también: Pecco Bagnaia reveló las deficiencias que hicieron disminuir su rendimiento en MotoGP



Quiles acababa de ganar su victoria inaugural en Moto3, precisamente en la serie de GP italiano, un gran logro para los debutantes. También registró el final de P2 en Brno, mostrando que su existencia no fue solo una coincidencia, sino una prueba de que estaba listo para competir con los veteranos.

3. Bajo los auspicios de Márquez: gestión vertical

No solo una cuestión de rendimiento, Quiles también recibió apoyo directo de la familia Márquez. Es el primer cliente de Vertical Management, una agencia de talentos fundada por Marc y Alex Márquez. Esta relación le da acceso a capacitación, mentalidad y conocimiento técnico de los campeones mundiales, algo llamado Quiles realmente lo ayuda a desarrollarse.

4. Logro en la pista de debut de Moto3



Pembalap Moto3, Maximo Quiles

Quiles se convirtió en uno de los jóvenes corredores más exitosos en su debut en Moto3. Cinco estadísticas de podio en siete carreras y la victoria en Italia lo colocaron en cuarto lugar en la clasificación durante las vacaciones de verano. Esta figura es muy impresionante para los corredores de 17 años con una gran experiencia de la Copa Europea de Talentos, la Red Bull Rookies Cup y Junior GP.

El término «versión juvenil de Marc Márquez» no es una hipérbole Máximo Quiles demuestra que tiene un espíritu de lucha, talento y apoyo estratégico similar al joven Márquez. Con el promotor de gestión vertical y los extraordinarios resultados de la temporada de debut, Quiles claramente se convierte en uno de los nombres que deben seguirse en el futuro en el mundo de las carreras.