Este contenido contiene elementos de racismo

Bandung, VIVA – El grupo de seguidores de Persib Bandung, Viking, informó oficialmente sobre un creador de contenido de TikTok llamado resbob a la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía Regional de Java Occidental. El informe se presentó sobre la supuesta carga de contenido racista a través de la cuenta de TikTok @resbobb.

El representante de Viking dijo que el informe se realizó el 11 de diciembre de 2025. Se consideró que el contenido informado contenía elementos de racismo dirigidos a la identidad de los seguidores de Viking y a la comunidad sundanesa.

El representante de Viking, Ferdy Rizky Adilya, dijo que el contenido subido por el denunciado había herido los sentimientos del pueblo sundanés, especialmente de los miembros vikingos que se encontraban repartidos por varias regiones de Indonesia.



El representante del grupo de seguidores de Persib Bandung, Viking, Ferdy Rizky Adilya, Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

«Consideramos que este contenido es muy inapropiado porque contiene elementos de racismo e insulta nuestra identidad como pueblo sundanés y partidario de Persib», dijo Ferdy cuando fue contactado el sábado (13/12/2025).

Ferdy, que también reside en Java Occidental, espera que las autoridades policiales tomen inmediatamente medidas firmes para que casos similares no vuelvan a ocurrir.

«Esperamos que el interesado sea detenido inmediatamente para que incidentes como éste no vuelvan a ocurrir y sirvan de lección para otros creadores de contenidos», añadió.

Una actitud similar expresó el vicegobernador de Java Occidental, Erwan Setiawan. Pidió a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que procesaran inmediatamente el informe porque se consideraba que había herido los sentimientos del pueblo sundanés y de los partidarios de Persib Bandung.

Sin embargo, Erwan hizo un llamado al público a mantener la calma y no dejarse provocar por las emociones, y a confiar completamente el manejo del caso a la policía.

«Déjelo completamente en manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se espera que el público no se deje provocar por las emociones y continúe manteniendo la actitud conductiva», dijo Erwan.

Mientras tanto, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisario de policía Hendra Rochmawan, confirmó la existencia del informe. Dijo que el informe fue recibido y actualmente aún se encuentra en etapa de investigación.

Según Hendra, la policía también ha realizado un seguimiento del denunciado, aunque hasta ahora se sabe que el interesado cambia de lugar con frecuencia.

«Hemos recibido el informe y todavía estamos en el proceso de investigación adicional», dijo.

La Policía Regional de Java Occidental enfatizó que darán seguimiento al informe de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)