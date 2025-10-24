Este conductor de moto Bajaj juega con su vida por las vistas

India, EN VIVO – El fenómeno de las acrobacias peligrosas en las carreteras vuelve a ser el centro de atención en la India. Esta vez, se grabó a un motociclista realizando acrobacias extremas en las carreteras del estado de Bihar. Realizó maniobras de alto riesgo utilizando una moto deportiva Bajaj Pulsar RS 200, sólo por contenido que parecía dirigido a las redes sociales.

En el video compartido por el usuario de X (anteriormente Twitter), Arvind Sharma, se ve al motociclista rojo parado sobre un estribo mientras conduce por el carril derecho de una autopista de dos carriles.

No sujetaba el manillar en absoluto y sólo llevaba un casco sin ningún otro equipo de protección. La cámara de acción montada en su casco muestra que la acción fue grabada deliberadamente.

Lo que era aún más preocupante era que la motocicleta parecía seguir viajando a una velocidad constante sin control manual. Supuestamente, el conductor había bloqueado el acelerador usando accesorios adicionales o métodos de bricolaje para imitar la función de control de crucero, una característica que en realidad no está disponible en la Bajaj RS 200.

De pie, el piloto sólo regula la velocidad con el freno trasero.

En la grabación, que dura unos 20 segundos, se puede ver a la moto acercándose al camión que tiene delante hasta casi tocar el parachoques trasero. Si se produce el más mínimo error, no se puede evitar una colisión mortal. Afortunadamente, el incidente no resultó en un accidente.

Poco después, se vio a otro piloto usando una Yamaha MT-15 que también intentaba imitar una acción similar. Quitó las manos del manillar y condujo en paralelo por el carril izquierdo, aunque sólo brevemente antes de abandonar el alcance de la cámara.

Al final del vídeo, el piloto de Pulsar incluso se desplaza al asiento trasero mientras continúa controlando la moto con los pies sin sujetar ni una sola vez el manillar.

Esta acción generó críticas de los internautas. Muchos creen que esta acción no sólo pone en peligro a ellos mismos, sino también a otros usuarios de la vía. Si el camión que va delante frena repentinamente, es casi seguro que se producirá un impacto violento que podría causar lesiones graves.