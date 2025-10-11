Este coche es lo que hace popular a Chery en Indonesia

Bandung, VIVA – La competencia en el mercado de vehículos eléctricos del país será cada vez más dinámica a lo largo de 2025. Del número de marcas competidoras, chery logró registrar ventas destacadas gracias al éxito de la línea de productos Cruz Tiggo.

Lea también: Conduciendo el Chery Tiggo 9 CSH AWD en circuito: resultados más allá de las expectativas



El modelo Tiggo Cross es el mayor contribuyente a la cartera de Chery en Indonesia. Las ventas de este coche dominan más de la mitad del total de unidades comercializadas por esta marca china.

«En general, Chery está en Tiggo Cross, que ha alcanzado el 50 por ciento (de las ventas)», dijo el jefe de ventas de marcas de Chery Indonesia, Rifkie Setiawan, en Bandung, Java Occidental. VIVA Automotriz Sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: Más popular: Tiggo 8 CSH, subvenciones para motos eléctricas en IMOS 2025



Rifkie explicó que este logro era una prueba de que la gente tenía cada vez más confianza en la calidad de los productos Chery. Según él, Tiggo Cross fue bien recibido porque ofrece un diseño moderno, alto confort y tecnología que se adapta a las necesidades de los usuarios de Indonesia.



Chery Tiggo Cross CSH Comodidad

Lea también: Indonesia se convierte en el primer mercado en lanzar L8, dirigido a consumidores jóvenes



La popularidad del Tiggo Cross también demuestra que los consumidores están empezando a buscar vehículos eléctricos que no sólo sean eficientes, sino también elegantes y funcionales. El factor precio competitivo hace que este modelo sea aún más atractivo para los compradores del segmento medio-alto.

De las diversas variantes ofrecidas, el Chery Super Hybrid tipo Tiggo Cross es el modelo más popular. Esta variante representa la mayor porción de las ventas totales de la línea Tiggo Cross en el mercado nacional.

«De la familia Tiggo Cross, la variante CSH es la más popular. Esto representa hasta el 80 por ciento (de las ventas totales de Tiggo Cross)», afirmó Rifkie.

Rifkie agregó que la variante CSH es superior porque tiene características completas y un carácter de diseño deportivo. Esto hace que este automóvil pueda competir con productos similares en el segmento de los SUV electrificados.

El éxito del Tiggo Cross también demuestra que Chery está empezando a encontrar la fórmula adecuada para presentar vehículos eléctricos que se adapten al carácter del mercado indonesio. Su estrategia se considera eficaz para fortalecer la posición de la marca en la industria automotriz nacional.