Este coche eléctrico obtiene un gran descuento, ¡ahora el precio es más asequible!

Jacarta – toyota dio oficialmente un número incentivos emocionados por su nuevo SUV eléctrico, el bZ Woodland 2026, poco después de su lanzamiento.





El precio de los alimentos importados por Indonesia desde EE.UU. es más caro que el precio en el mercado mundial



Este SUV eléctrico es uno de los modelos estrella de Toyota en el segmento de vehículos eléctricos con tracción total (AWD), y los incentivos ofrecidos tienen como objetivo reducir el coste total de propiedad, además de hacer que el Woodland sea más competitivo frente a otros SUV eléctricos en un mercado cada vez más saturado.



Coche eléctrico Toyota bZ Woodland





Tesla Cybertruck ahora tiene un precio más barato



Opciones Descuento y Financiamiento

Toyota ofrece varios incentivos para compradores e inquilinos de bZ Woodland, válidos hasta el 2 de marzo de 2026:





Toyota Fortuner 2026 visto en prueba de carretera, nueva cara inspirada en Hilux



5.000 dólares o equivalente a 84 millones de IDR en efectivo: descuento directo por pronto pago que reduce precio comprar

$6,500 o alrededor de Rp. 109 millones de Lease Cash: un descuento especial para los consumidores que eligen la opción de arrendamiento, reduciendo significativamente las cuotas mensuales.

0 por ciento APR + $3500 o equivalente a IDR 58 millones Cash Back: financiamiento sin intereses durante 72 meses más bonificación en efectivo para compradores que cumplan con los requisitos de crédito.

El Toyota bZ Woodland 2026 viene con la plataforma e-TNGA, que ofrece un sistema AWD de doble motor y características premium de SUV eléctrico. Los precios base comienzan en 45.300 dólares o alrededor de 761 millones de IDR antes de los costos de entrega, y la versión Premium alcanza más de 47.000 dólares o el equivalente a 789 millones de IDR.

El UV compite con otros modelos como el Subaru Trailseeker, que tiene un precio de $39,995, por lo que los incentivos en efectivo de Toyota serán importantes para cerrar la brecha de precios y aumentar el atractivo del Woodland para los consumidores.

El mercado de los SUV eléctricos es cada vez más competitivo y muchos fabricantes ofrecen SUV AWD eficientes y lujosos. En algunas zonas de EE.UU., los incentivos federales para los vehículos eléctricos son cada vez más limitados, lo que hace que el precio inicial del vehículo sea un factor determinante en las decisiones de los consumidores.

Los incentivos son válidos hasta el 2 de marzo de 2026, después del cual Toyota podrá ajustar las estrategias de precios y promoción según las condiciones del mercado. Esta es una oportunidad de oro para los consumidores que desean poseer el último SUV eléctrico a un precio más asequible y costos mensuales más bajos.



Coche eléctrico Toyota bZ Woodland

Toyota bZ Woodland 2026 presenta un SUV eléctrico premium con sistema AWD y completas prestaciones. Incentivos de hasta 6.500 dólares o el equivalente a 109 millones de IDR en forma de devolución de efectivo, arrendamiento en efectivo y financiación del 0% hacen que este vehículo sea más accesible.