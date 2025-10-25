Este Civic Nouva especial viene en una versión fundida a presión de edición limitada

Tangerang del Sur, VIVA – evento de Indonesia fundido a presión Expo (IDEXII) 2025, que se celebró en el pabellón 10 ICE BSD, Tangerang, los días 25 y 26 de octubre de 2025, presentó una de las colaboraciones más singulares entre los mundos del arte y la automoción.

A Honda Cívico El Nouva (EF9) de 1991, resultado de una restauración y modificación extremas llamado ‘AeroFlux’, se presentó oficialmente y se combinó con una versión en miniatura personalizada que se produjo en cantidades muy limitadas en todo el mundo.

Este trabajo es el resultado de una colaboración entre Rizki Kurniawan, un fanático de la modificación de Bandung, y el artista Mochamad Syamsul Fahmi o Freeflow.66. Este automóvil, que ha sido completamente restaurado, muestra los toques de pintura a mano de alta calidad característicos del artista.

Rizki dijo que la idea inicial de este proyecto surgió de su amor por el Civic Nouva, un automóvil legendario de la era Kanjozoku japonesa.

«Este es mi primer Nouva, por lo que tiene su propio valor sentimental. El objetivo es restaurarlo a un típico auto de carreras callejeras de los años 90 con una apariencia original pero más fresca. Se lo confío a Fahmi. El concepto realmente resalta la colaboración entre las características del Freeflow.66 y el carácter aerodinámico de este Civic», dijo, citado VIVA Automotriz del comunicado oficial del sábado 25 de octubre de 2025.

Rizki enfatizó que todo el trabajo de pintura lo realizó directamente Fahmi sin la ayuda de un equipo. «Sólo puse una condición: todo el trabajo de pintura fue realizado directamente por el propio Fahmi sin la ayuda de un equipo», añadió.

Fahmi explicó que ‘AeroFlux’ es obra de la serie número «01» de Freeflow.66, que combina su distintivo estilo geométrico con el carácter aerodinámico del Civic EF9. «La técnica de elaboración es verdaderamente auténtica, utilizando un pincel manual o pintando a mano, como si se hiciera una pintura», dijo Fahmi.

Dijo que el trabajo de pintura fuera del proceso de diseño sólo tomó 3,5 días. «El único desafío fue el tiempo, pero realmente disfruté el proceso y fue expresivo», continuó.

Además de la apariencia artística, la especificación ‘AeroFlux’ también ofrece un alto rendimiento. Este automóvil está equipado con un motor B18C Type R con ECU Max Eccu Sport, sistema eléctrico de cableado completo, capó transparente, así como llantas Mugen M7 y neumáticos Yokohama A050. El interior se completa con una barra antivuelco Cusco, un volante Greddy y una pantalla de tablero Haltech UC10.

No solo la versión original, Rizki también preparó un AeroFlux personalizado a escala 1:64 que se produjo en un número muy limitado, solo 100 unidades más un Chase Car especial. «Quiero hacer una versión personalizada que sea completamente idéntica a mi coche original», dijo.