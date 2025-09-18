Este cemento bumn opera la destrucción del primer destructor de ozono (BPO) en el sudeste asiático

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SIG) demuestra su compromiso de proteger el medio ambiente y minimizar el impacto del cambio climático en las operaciones comerciales. Uno de ellos operando instalación destrucción de destructores ozono (BPO) Primero en el sudeste asiático.

Secretario corporativo Sig Vita Mahreyni reveló que el Día Mundial del Ozono, que se conmemora cada 16 de septiembre, es un impulso para aumentar la conciencia de la importancia del papel de la capa de ozono como protector de la Tierra del peligro de la radiación ultravioleta (UV) del Sol, especialmente UV-B.

«Sig juega un papel activo en la preservación de la capa de ozono a través de la presencia de las primeras instalaciones de destrucción de destructor de ozono en el sudeste asiático en la fábrica de Narogong, Bogor, Java Occidental», dijo la secretaria corporativa de Sig Vita Mahreyni en un comunicado en Jakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Vita dijo que el Servicio de Instalaciones de Destrucción BPO era una forma de contribución de SIG para mantener la sostenibilidad de la vida en la Tierra.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK

«Sig también fomenta el uso de refrigerante (refrigerante) y extintor de incendios ligeros (APAR) que es amigo de ozono en el área operativa», dijo.

Porque las instalaciones de destrucción de BPO no solo contribuyen a la preservación de la capa de ozono, sino también como un esfuerzo para mitigar el cambio climático. Porque, los BPO que no están bien administrados aumentarán la intensidad de los gases de efecto invernadero (GEI).

«Sig a través de la línea de negocios de gestión de residuos y residuos sostenibles llamada Nathabumi, continúa optimizando las instalaciones de destrucción de BPO que han estado operando desde 2007», dijo.

Nathabumi, que es operado por una subsidiaria de SIG, PT Solusi Bangun Indonesia TBK, ha registrado haber ayudado a 29 instituciones y empresas gubernamentales de diversas industrias en la destrucción de BPO, incluida la alimentación y la bebida, la farmacia, los productos químicos, la fabricación, la fabricación, la energía, la minería, la gestión de residuos, el petróleo y el gas y el gas.

Hasta agosto de 2025, Nathabumi había destruido 103.86 toneladas de BPO que podría dañar la capa de ozono, o había ayudado a prevenir la liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera equivalente de 221,666 toneladas de CO2 equivalente.

Los tipos de BPO que se destruyen incluyen compuestos de halón que se usan ampliamente para extintores de incendios, refrigerante-CFC/HCFC/HFC de unidades de enfriamiento como CA y refrigeradores, y SF6 comúnmente usado en equipos eléctricos de alto voltaje.

El proceso de destrucción de BPO se lleva a cabo con tecnología segura y respetuosa con el medio ambiente, donde los desechos de BPO en forma de líquido o gas se destruyen en un horno de cemento con una temperatura de 1.500 grados centígrados estables.

«Esta instalación de destrucción de BPO también tiene un permiso de procesamiento de BPO del Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia», explicó Vita.

Vita agregó, los esfuerzos de SIG para preservar la capa de ozono fueron cada vez más máximos mediante la iniciativa del uso de extintores de refrigerantes y fuego ligeros que no son CFC) en el área operativa.

«Al igual que PT Solusi Bangu Indonesia TBK (SBL), una subsidiaria de SIG que ha utilizado enfriamiento y APAR de ozono en todas las áreas de funcionamiento», explicó.

SIG también aplica la iniciativa de usar inyección de hidrógeno en actividades de producción que ayudan al proceso de combustión en un horno de cemento más perfecto.

La iniciativa respalda la optimización de las actividades de producción y la eficiencia en el uso de combustible, al tiempo que evita la aparición de sustancias N2O que son compuestos químicos que también pueden dañar el ozono.

«La iniciativa de eficiencia de combustible para minimizar las emisiones y la presencia de instalaciones de destrucción de BPO es una contribución a SIG para prevenir la radiación y reducir el impacto del cambio climático», dijo Vita. (Hormiga)