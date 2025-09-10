Este camión eléctrico chino gigante puede obck el mercado de Niaga indonesio

Yakarta, Viva – La transformación a un vehículo ecológico en el segmento comercial comenzó a ingresar a una nueva fase. Grupo arista A través de PT Arista Auto Electro, firmó un acuerdo de distribución con Zhejiang Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon Auto), una subsidiaria de Geely Holding Group.

Esta asociación marca los pasos estratégicos de Arista para fortalecer la cartera de negocios automotrices, así como abrir el camino para la entrada de la nueva tecnología de vehículos comerciales basados ​​en energía en Indonesia.

Farizon Auto es conocido como pionero de los vehículos comerciales con electricidad en China con una línea de productos que incluyen camiones ligeros, camiones pesados, micro vehículos, autobuses.

Su presencia en Indonesia no es solo una expansión de la marca, sino también parte del reposicionamiento del mercado de la industria de vehículos comerciales que se está empujando hacia la electrificación.

Arista, que tiene una red de distribución amplia y una larga experiencia en la construcción de mercados para varias marcas automotrices, toma el papel de los socios locales que se asegurarán de que la penetración de Farizon sea más dirigida y de acuerdo con las necesidades del sector de logística nacional.

El presidente del Grupo Arista, Hartono Sohor, enfatizó que el optimismo de la compañía al presentar la elección de los vehículos comerciales modernos.

«Con mi experiencia de más de 35 años en la industria automotriz de Indonesia y Arista Group tiene una red de distribución sólida, estamos listos para presentar vehículos comerciales modernos que sean eficientes, confiables y respetuosos con el medio ambiente para apoyar el crecimiento empresarial en Indonesia», dijo.

Farizon Auto es uno de los fabricantes de vehículos comerciales más grandes de China. La cartera incluye varios segmentos con un enfoque en la nueva tecnología de energía que es relevante para las necesidades del mercado actual de transporte.

Estos productos están aquí para responder a los desafíos de la eficiencia operativa, las regulaciones de emisiones y las demandas logísticas cada vez más complejas en Indonesia.

El CEO de Farizon Auto International Company, Xue Tao, ve grandes oportunidades en el mercado interno.

«Creemos que esta asociación traerá beneficios concretos a los clientes y acelerará la adopción de vehículos comerciales ecológicos en Indonesia», dijo.

En el futuro, esta colaboración no solo se centra en la distribución, sino que también abre oportunidades para el desarrollo local de la asamblea. Arista preparó el soporte completo a través de las redes de distribuidores, los servicios después de las ventas y los ecosistemas de negocios integrados.