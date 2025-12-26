Este breve mensaje hace que muchos propietarios de vehículos pierdan dinero

Yakarta, VIVA – Se recomienda a los propietarios de automóviles y motocicletas que estén más atentos a los mensajes breves en nombre de multas multa por exceso de velocidad electrónico. El motivo es que últimamente circulan mensajes SMS y WhatsApp con multas CARNE FALSO.

El mensaje suele enviarse en tono urgente y menciona una infracción de tráfico. Incluye un enlace que dirige a las víctimas a realizar el pago de inmediato.

La Dirección Cibernética de la Policía de Metro Jaya enfatizó que este tipo de mensajes es una forma de fraude basado en phishing. El objetivo principal del perpetrador es robar datos personales y vaciar el saldo de la cuenta de la víctima.

En su carga oficial, citada por VIVA Otomotif el viernes 26 de diciembre de 2025, la policia Recordó al público que no crea fácilmente los mensajes en nombre de la Policía. Especialmente si el mensaje incluye un enlace sospechoso.

El método utilizado por el perpetrador es simple pero efectivo. El autor envía SMS o WhatsApp como si viniera de una institución oficial encargada de hacer cumplir la ley.

El mensaje suele indicar que la multa de tráfico no ha sido pagada y debe pagarse inmediatamente. Luego se indica a la víctima que haga clic en un enlace ETLE falso.

Una vez abierto el enlace, se solicita a la víctima que complete datos personales como proceso de verificación. Los perpetradores atacan información como nombres, números de vehículos y datos bancarios.

En la etapa final, se indica a la víctima que transfiera una cierta cantidad de dinero a una cuenta personal. Muchas víctimas sólo se dan cuenta de que han sido engañadas después de que se les agota el saldo de su cuenta.

La policía enfatizó que la notificación oficial de ETLE nunca fue enviada vía SMS o WhatsApp con un enlace de pago instantáneo. Todo el proceso de confirmación de boletos se realiza a través de un mecanismo oficial que puede ser verificado.

Se recomienda a los propietarios de vehículos que comprueben siempre la fuente de información antes de realizar cualquier pago. Nunca hagas clic en enlaces de mensajes cuyo origen no esté claro.

Si recibe un mensaje similar, el mejor paso es ignorarlo. El público también puede reportar el mensaje a las autoridades o al canal oficial de la Policía.

La vigilancia es la clave principal para evitar este tipo de delitos digitales. El perpetrador se aprovecha de la negligencia de la víctima y del miedo a sanciones legales.

Con el aumento de los sistemas de emisión de billetes electrónicos, también está aumentando el fraude disfrazado de ETLE. Por lo tanto, se necesita educación y precaución.