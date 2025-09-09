Este banco gigante despedirá a 3.500 personas, las acciones incluso se dispararon

Yakarta, Viva – Un gran cambio nuevamente sacudió el mundo bancario internacional. Uno de banco el más grande de Australia, Anz Group Holdings Ltd., anunció un paso de reestructuración drástica.

Esta política se produce en medio de la presión global sobre el sector bancario, tanto en términos de regulación como de confianza de los inversores. No solo eso, este paso también muestra cómo las nuevas estrategias de liderazgo intentan reorganizar la dirección de los negocios frente a la competencia cada vez más feroz.

Esta reestructuración masiva fue dirigida por el nuevo Director Ejecutivo (CEO) de ANZ, Nuno Matos. Aunque solo cuatro meses en el cargo, Matos inmediatamente hizo un descanso audaz al reducir a miles de empleados, simplificando las estructuras de gestión, para fortalecer el enfoque en la cultura corporativa y la gestión de riesgos.

Lanzarse desde MSN, El martes 9 de septiembre de 2025, ANZ estimó que había 3.500 empleados que dejarían la compañía en septiembre de 2026 como parte de una reorganización integral bajo el liderazgo del nuevo CEO, Nuno Matos.

Esta cantidad es equivalente a alrededor del 8% de un total de 42,000 empleados propiedad de la compañía. Además, ANZ también planea reducir la participación con consultores y otros terceros que tienen un impacto en alrededor de 1,000 contratistas.

Según la declaración oficial de la compañía, este cambio fue diseñado para simplificar las operaciones del banco y fortalecer el enfoque en las prioridades. El banco estima que asumirá los costos de reestructuración de alrededor de US $ 369 millones o alrededor de Rp6.04 billones, antes del impuesto en la segunda mitad de este año.

«Mi ambición es hacer el mejor Bank ANZ para nuestros clientes y asegurarnos de que estemos en curso a largo plazo a largo plazo. Sabemos que esta será una noticia difícil para algunos de nuestro personal», dijo Matos.

También enfatizó que este paso era parte de la estrategia de respuesta destinada a restaurar la confianza del regulador mientras calmaba las preocupaciones de los inversores.

Le pidió al personal que dejara de trabajar que no es una prioridad y se comprometió a mejorar la cultura corporativa y la gestión de riesgos.

Rendimiento y reputación de stock

ANZ se registró el comercio de apertura en Sydney con un aumento del 0.2% el martes. En general, sus acciones también aumentaron alrededor del 15% este año, más allá del índice bancario australiano.

Sin embargo, Matos había enfrentado un gran desafío. Hace un mes, se vio obligado a disculparse por un fracaso de la comunicación relacionada con el plan para terminar el empleo.

La semana pasada, la compañía comenzó a reducir el trabajo en las líneas de oficina media y back-office en la división de banca institucional.

Como se sabe, Matos asumió el liderazgo de Shayne Elliott, un ex CEO que había estado plagado de varios problemas regulatorios en el último año de su mandato, en mayo pasado.

Desde la llegada de Matos, varios altos ejecutivos también se han ido, incluido el ex jefe de Mile Retail Mile Carnegie y el jefe de tecnología Gerard Florian. En cambio, ANZ reclutó a Les Vance, quien comenzó a trabajar la semana pasada.

ANZ también está revisando la estructura de la alta gerencia al crear una posición separada para el director de riesgos en las divisiones de banca minorista, comercial e institucional.