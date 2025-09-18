Este avión es casi la Fuerza Aérea de ‘Senggol’ que Trump abordó en el cielo de Boston

BostónVIVA – Un regulador de tráfico aéreo advierte a un piloto Aerolíneas espirituales tener cuidado cuando aeronave volar a unas pocas millas de Fuerza Aérea unoSegún la grabación de audio de la conversación.

El incidente ocurrió el martes por la mañana, 16 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump voló al Reino Unido con Air Force One. Los vuelos Spirit 1300 se dirigen al Aeropuerto Internacional de Boston Logan desde Fort Lauderdale, Florida, en ese momento.

Cuando el vuelo de Spirit Airlines aterrizará en Boston, un regulador de tráfico aéreo se frustra con el piloto, porque al mismo tiempo la aeronave está a unas 8 millas del Air Force One, según las grabaciones de audio de Liveatc.net.

Después de que el regulador de tráfico aéreo le dijo al espíritu piloto que cumpliera 20 grados a la derecha, repitió las instrucciones varias veces. «Atención. Espíritu 1300, entrega 20 grados a la derecha», dijo el regulador de tráfico aéreo, según las grabaciones de audio Liveatc.net.

«Spirit 1300, gira 20 grados ahora», repitió el regulador de tráfico aéreo, sonó más frustrado.

«Spirit Wing 1300, inmediatamente entrega 20 grados a la derecha», dijo con firmeza.

El piloto finalmente atendió la instrucción, diciendo: «20 grados a la derecha, Spirit Wing 1300».

«Presta atención», dijo el oficial de control y luego le dijo al piloto que el Air Force One estaba a 8 millas del ala izquierda del avión espiritual.

«Estoy seguro de que puedes ver quién es», dijo el oficial de control. «Mírame, blanco y azul», agregó el oficial de control.

El piloto fue regañado por ATC

Luego, el oficial de control regañó el espíritu piloto: «Tengo que hablar dos veces cada vez».

«Atención, bajar el iPad», agregó el oficial de control.

Los pilotos de las aerolíneas usan rutinariamente iPad para ver mapas de navegación, manual, lista de verificación, datos de rendimiento y clima.

Esta conversación fue reportada por primera vez por la cuenta. Bluesky Jonnyc.

En una declaración relacionada con el incidente, Spirit Airlines dijo que el vuelo «cumple con los procedimientos e instrucciones para el control de tráfico aéreo (ATC) en el camino a Boston (BOS) y aterrizó sin problemas en el BOS».

«La seguridad es siempre nuestra principal prioridad», agregó la aerolínea.

La investigación inicial muestra que la aeronave mantiene la distancia segura requerida, dijo un funcionario ABC News.

La Autoridad Federal de Aviación (FAA) dijo en un comunicado que «sabían la existencia de las cargas de las redes sociales sobre los vuelos de Air Force One y Spirit Airlines en el espacio aéreo de Boston» el martes.

«Se mantiene la distancia segura requerida entre la aeronave», agregó FAA.