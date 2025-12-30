Este automóvil Mercedes-Benz presenta una nueva identidad de diseño

VIVA – Mercedes-AMG vuelve a ser el centro de atención tras el prototipo GLE 53 modelo 2027 fue captado por una cámara mientras se sometía a pruebas en una región de temperatura extrema cerca del Círculo Polar Ártico.

Lea también: El precio de este automóvil Lexus ha aumentado después de que se eliminó oficialmente la popular variante



La presencia de SUV actuar Esto en camuflaje indica que Mercedes está preparando una versión renovada o facelift, no un cambio generacional completo. Se espera que este modelo se presente oficialmente a principios de 2026 como modelo 2027.



Logotipo de Mercedes-Benz equipado con luces.

Lea también: El primer coche volador entra oficialmente en la línea de producción



De las fotografías de prueba que circulan se puede ver que el camuflaje sólo cubre determinadas zonas, especialmente en la parte delantera y trasera del vehículo.

Esto sugiere que los cambios realizados se centran más en diseño exterior, manteniendo la estructura de la carrocería y las principales proporciones del GLE. Mercedes suele utilizar esta estrategia para mantener el diseño actualizado sin cambiar el carácter básico del vehículo.

Lea también: Los competidores del Hyundai Ioniq 5 son más potentes y tecnológicos



El cambio más llamativo lo podemos apreciar en la iluminación frontal. Se espera que el último Mercedes-AMG GLE 53 adopte un diseño de luces de circulación diurna en forma del logotipo de tres estrellas de Mercedes-Benz.

Este elemento ha comenzado a introducirse en varios de los últimos modelos de Mercedes y se ha convertido en la nueva identidad visual de la marca. La presencia de estos DRL en forma de estrella da una impresión más moderna y futurista, al tiempo que refuerza la imagen premium de este SUV de altas prestaciones.

Además de los faros, la fascia delantera también parece haber sufrido ligeras revisiones. El diseño de la parrilla y las tomas de aire en el paragolpes inferior lucen ligeramente diferentes al modelo anterior, con un toque que luce más agresivo y deportivo, típico de AMG.

En la parte trasera, aunque los detalles no son completamente visibles debido al camuflaje y las condiciones de nieve, se cree que se realizaron cambios en el diseño de las luces traseras y el difusor para mejorar la apariencia general.

Aunque en esta prueba destacan las actualizaciones visuales, también está abierta la posibilidad de pequeñas mejoras en tecnología y comodidad. Sin embargo, en el sector de los motores, se espera que Mercedes mantenga la configuración actual.

Actualmente, el Mercedes-AMG GLE 53 está equipado con un motor turboalimentado de seis cilindros y 3,0 litros combinado con un sistema híbrido suave. Este motor produce unos 429 CV de potencia y unos 560 Nm de par, canalizados a través de una transmisión automática de nueve velocidades hacia un sistema de tracción total.