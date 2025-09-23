Este automóvil híbrido no necesita gasolina en absoluto

París, Live – Los autos eléctricos están cada vez más abarrotados en conversaciones, especialmente con varias innovaciones que continúan surgiendo. Uno que fue bastante sorprendente vino de Francia a través de un vehículo llamado Vigoz. Se dice que este vehículo de tres ruedas lleva un concepto híbrido, pero sin una gota de gasolina.

Vigoz fue desarrollado por una compañía llamada Cixi. Intentan responder a las necesidades diarias de transporte que sean prácticas, ecológicas y que puedan ir rápido en la carretera. Este concepto es diferente de los automóviles eléctricos en general porque involucra energía del pedal.

Citado Viva Automotive de CarscoopsEl martes 23 de septiembre de 2025, Vigoz tiene un sistema único que permite a los conductores pedalear como bicicletas. La diferencia es que estos pedales no mueven inmediatamente las ruedas. El sistema especial llamado prensa hace que la potencia de Kayuhan se convierta en una señal para ayudar a acelerar o frenar.

En cierto modo, se invita al conductor a ser más activo en el control de la velocidad del vehículo. Quiere relajarse, mantenerse ligero o si desea sentir más ejercicio se puede agregar resistencia. Todo sigue siendo cómodo porque el motor eléctrico que se convierte en la potencia principal continúa funcionando de manera óptima.

Batería Vigoz con una capacidad de 22 kWh y colocada en la parte inferior del piso. En condiciones completas, la distancia puede alcanzar 160 kilómetros. El proceso de recarga es bastante simple, solo lleva unas seis horas a partir de los enchufes de la casa ordinarios.

El diseño no es menos interesante. Dos ruedas delante y una rueda detrás se combinan con mecanismos inclinados automáticos para ser estables cuando se rinden. La forma del cuerpo está bien cerrada para que el conductor no necesite preocuparse por la lluvia o los vientos fuertes.

La capacidad de la cabina es suficiente para dos personas. Hay un cinturón de seguridad de tres puntos e incluso el soporte de isofix para el asiento del niño. Curiosamente, Vigoz no usa el volante, sino un manillar de estilo bicicletas con un freno integrado.

Con respecto a la seguridad, Cixi afirma que este vehículo puede usarse hasta 15 años antes de finalmente reciclar. El panel del cuerpo está hecho se puede reemplazar, los componentes son fácilmente accesibles, incluso hay actualizaciones de software a través del sistema de agua sobre el agua. Es decir, la tecnología en TI puede continuar siendo actualizada sin tener que cambiar la unidad.

A pesar de que el concepto ya está ampliamente discutido, VIGOZ no se puede comprar de inmediato. Cixi todavía está preparando un prototipo que está realmente listo para ser producido. El plan, este vehículo solo se puede usar a través de un sistema de suscripción, no comprado roto.