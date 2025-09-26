Este automóvil chino es muy similar a Rolls-Royce Cullinan

Beijing, Viva -Los autos eléctricos chinos volvieron al centro de atención después de un nuevo SUV que se decía que era similar a Rolls-Royce Cullinan. Esta aparición vino de Dreame, una compañía de tecnología que ha sido mejor conocida a través de productos de electrodomésticos.

El SUV de lujo apareció por primera vez en una foto oficial publicada antes de su conferencia de socios globales. Desde la apariencia exterior, la silueta es muy idéntica a Cullinan, que van desde una rejilla grande hasta estrictas líneas corporales.

La puerta trasera del modelo de «puerta de suicidio» también está presente, siguiendo el estilo típico Rolls-Royce. Dreame incluso eliminó el pilar B para dar la impresión de un campo, aunque todavía se cuestionó sobre sus estándares de seguridad.

La parte de la cabina no es menos ambiciosa al ofrecer sillas del capitán en la fila trasera. Los pasajeros pueden disfrutar del espacio de los pies de hasta 1.2 metros con un respaldo que se puede prohibir hasta 145 grados.

Auto chino similar a Rolls-Royce Cullinan

Las dimensiones de la longitud alcanzaron 3.2 metros para la distancia entre ejes, proporcionando flexibilidad adicional para los pasajeros traseros. El matiz interior que se muestra refuerza la dirección de este SUV como un vehículo ultra lujoso.

Citado Viva Automotive Desde CarsCoops, viernes 26 de septiembre de 2025, Dreame incrustó una batería CTP 4.0 con una capacidad de 100 kWh. También hay opciones de extensor de alcance y energía de cuatro motores eléctricos independientes.

Para la comodidad de conducción, este SUV está equipado con un sistema de suspensión adaptativo que puede ajustar la altura y la rigidez. Dreame también afirma que las ruedas traseras pueden girar hasta 24 grados, lo que hace un radio rotativo de menos de cinco metros.

Aunque su apariencia conserva la controversia porque se considera imitando, Dreame sigue confiando en lanzarla. Están apuntando a la producción en masa para comenzar en 2027.

No solo este SUV, Dreame también planea presentar un sedán inspirado en Bugatti. Según los informes, ambos se producirán en instalaciones cerca de Gigafactory Tesla en Alemania.